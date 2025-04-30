التباين يخيم على أسعار العملات اليوم الأربعاء بختام التعاملات

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في البنوك المحلية وشركات الصرافة الرسمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويأتي تباين أسعار العملات اليوم في إطار تحركات سوق الصرف وتأثره بعدة عوامل، أبرزها استقرار المعروض من النقد الأجنبي، وارتفاع تدفقات العملة الصعبة، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز استقرار السوق.

أسعار العملات اليوم

وانعكس التباين على عدد من العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، الذي انخفض سعره في عدد من البنوك مقارنة بتعاملات الأمس، إلى جانب تراجع أسعار كل من اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، وكذلك بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التباين قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بعوامل موسمية، كما يمكن أن يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، ويواصل المتعاملون في السوق مراقبة حركة أسعار العملات اليوم عن كثب، خاصة في ظل التقلبات العالمية والتطورات المحلية التي قد تؤثر على السوق في الأيام المقبلة.

وخلال السطور التالية، الموجز يعرض لكم أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 30 إبريل 2025 في البنوك الذي شهد تباينًا مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية والتي جاء على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.74 جنيه، وسعر البيع 50.88 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما تراجع سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 57.65 جنيه، والبيع عند 57.81 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

واستقر مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.53 جنيه، والبيع عند 13.56 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وثبث سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.81 جنيه، والبيع عند 13.85 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 165.56 جنيه، فيما جاء البيع 166.06 جنيه.

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