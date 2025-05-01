التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يترقب عشاق النادي الملكي حول العالم، مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 72 نقطة، خلف برشلونة المتصدر، برصيد 76 نقطة بينما يحتل فريق سلتا فيجو المركز الـ 7 برصيد 46 نقطة.

موعد قمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

يواجه فريق ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، مساء الأحد المقبل الموافق 4 مايو المقبل، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

يمكنك الاستمتاع بأحداث قمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو

من المنتظر أن يشهد تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجوالدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق ريال مدريد ضد سيلتا فيجو ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 73 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 66 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 55 نقطة.

6- ريال بتيس 54 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- أوساسونا 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

11- رايو فاليكانو 41 نقطة.

12- خيتافي 39 نقطة.

13- إسبانيول 39 نقطة.

14- فالنسيا 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- جيرونا 35 نقطة.

17- ألافيس 34 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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