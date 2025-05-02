موقف مدافع الأهلي أشرف داري من مواجهة حرس الحدود في الدوري

يترقب عشاق الكرة المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد حرس الحدود ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 حيث يسعي الأهلي لتحقيق الفوز ضد حرس الحدود في ظل الصراع مع بيراميدز والزمالك علي لقب بطولة الدوري.

تطورات إصابة أشرف داري

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي ، عن جاهزية مدافعه أشرف داري، لمواجهة حرس الحدود مشيرا ألي أن الإصابة بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة.

وقال الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بتروجت، فقام الجهاز الفني باستبدال اللاعب فورا لتجنب تفاقم الأمر.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة حرس الحدود

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، مصطفي العش، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، جراديشار،أشرف بن شرقي.

موعد مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق حرس الحدود، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء بعد غد الأحد الموافق 4 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش الأهلي أمام حرس الحدود

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

الأهلي ضد حرس الحدود

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد حرس الحدود ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- بيراميدز (47 نقطة)

2- الأهلي (43 نقطة)

3- الزمالك (39 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (35 نقطة)

5- البنك الأهلي (29 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (27 نقطة)

7- فاركو (26 نقطة)

8- بتروجت (25 نقطة)

9- حرس الحدود (22 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 27 نقطة

2- الجونة - 24 نقطة

3- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

4- طلائع الجيش - 21 نقطة

5- سموحة - 21 نقطة

6- غزل المحلة - 20 نقطة

7- إنبي - 18 نقطة

8- الإسماعيلي - 18 نقطة

9- مودرن سبورت - 12 نقطة

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