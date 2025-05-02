موعد صلاة الجمعة اليوم 2 مايو بجميع محافظات الجمهورية

موعد صلاة الجمعة.. تُعد من أعظم الصلوات في الإسلام، فهي تجمع المسلمين أسبوعيًا في المساجد للاستماع إلى خطبة الجمعة وأداء الصلاة جماعة، مما يعزز روح الوحدة والترابط بينهم.

ويحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة كل أسبوع، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات بفارق دقائق وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

موعد صلاة الجمعة

وتحدد الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتنسيق مع دار الإفتاء مواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة ، بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة، إذ يختلف وقت أذان الجمعة من محافظة لأخرى نظرًا لاختلاف خطوط الطول والعرض، حيث يكون الموعد في القاهرة والجيزة قريبًا من الساعة 12 ظهرًا في الشتاء، ويتأخر قليلًا في فصل الصيف.

وتحمل صلاة الجمعة أهمية كبيرة في حياة المسلمين، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ قادر على أدائها، كما تمثل فرصة للاستفادة من الموعظة الحسنة والتقرب إلى الله من خلال الدعاء وذكره بعد الصلاة.

الموجز ينقل لكم موعد صلاة الجمعة اليوم في جميع محافظات مصر، وفقًا للتوقيت المحلي لكل منطقة، بالإضافة إلى أبرز السنن والآداب المستحبة التي يُنصح بها عند أدائها.

مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات

وتأتي مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:37 ص

موعد صلاة الجمعة: 12:52 م

موعد صلاة العصر: 4:29 م

موعد صلاة المغرب: 7:33 م

موعد صلاة العشاء: 8:57 م

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:39 ص

موعد صلاة الجمعة: 12:57 م

موعد صلاة العصر: 4:36 م

موعد صلاة المغرب: 7:40 م

موعد صلاة العشاء: 9:05 م

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر: 4:32 ص

موعد صلاة الجمعة: 12:48 م

موعد صلاة العصر: 4:26 م

موعد صلاة المغرب: 7:29 م

موعد صلاة العشاء: 8:54 م

موعد صلاة الجمعة ومواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر: 4:31 ص

موعد صلاة الجمعة: 12:40 م

موعد صلاة العصر: 4:13 م

موعد صلاة المغرب: 7:17 م

موعد صلاة العشاء: 8:39 م

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر: 4:46 ص

موعد صلاة الجمعة: 12:45 م

موعد صلاة العصر: 4:12 م

موعد صلاة المغرب: 7:17 م

موعد صلاة العشاء: 8:36 م

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