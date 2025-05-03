تفاصيل تدشين أول منظومة إلكترونية لـ تسعير الخدمات العلاجية

منصة تسعير الخدمات العلاجية.. عقدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور أحمد أبوطالب، حيث ناقشت اللجنة خلاله آخر مستجدات مشروع تسعير الخدمات العلاجية الذي تنفذه شركة إي هيلث، الذراع الرقمي للهيئة والمسؤولة عن ميكنة المنظومة بكامل أركانها، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

عرض نتائج المرحلة الأولى من مشر وع تسعير الخدمات العلاجية

تم خلال الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من تنفيذ منصة التسعير الإلكترونية والتي تُعد أول نظام مُميكن على مستوى الجمهورية لحساب تكاليف الخدمات العلاجية بشكل احترافي، حيث تتيح المنصة تطبيق الأسس والمعايير المحاسبية المتخصصة بما يحقق دقة وكفاءة في تسعير الخدمات، وينعكس ذلك على جودة التعاقدات والشراء مع مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات الطبية

مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين

شهد الاجتماع حضور نخبة من أعضاء اللجنة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التأمين الصحي واقتصاديات الصحة وإدارة المستشفيات، من بينهم الدكتور محسن جورج خبير التأمين الصحي، والدكتور علاء الدين عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد أيمن صالح الأستاذ بكلية طب عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث سابقا، والدكتور حازم خميس مستشار الرئاسة لأمراض القلب، والدكتور سيف الإسلام محمود خبير التكاليف في القطاع الصحي، والدكتور أحمد يحيى خليفة خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور إبراهيم فخر أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، وممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عماد سعيد زكي أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، بالإضافة إلى الدكتور محمد حبلص عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات والمدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.

استعراض إمكانيات المنصة ومرونتها في التسعير

شارك من شركة إي هيلث كل من الدكتور عبد الله رمضان حامد مدير المعلوماتية الصحية، والدكتور عمرو حسن أنور مدير المنتجات الرقمية بالشركة، حيث قدما عرضا تفصيليا عن إمكانيات المنصة وما توفره من أدوات متقدمة للتسعير القائم على المعايير الفنية الدقيقة، مع إمكانية تحديث الأسعار بشكل مرن لمواكبة أي تغيرات في عناصر التكلفة.

اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية

إشادة بالإنجاز ودعوة لاستكمال المرحلة الثانية

أكد أعضاء اللجنة أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال تسعير الخدمات العلاجية على المستوى القومي، مشيرين إلى أن المنصة تسمح بتطبيق منهجيات تسعير مختلفة، سواء عبر احتساب التكلفة مضافا إليها هامش الربح، أو عبر المقارنات السوقية، ما يمنح النظام مرونة وقدرة على التكيف مع طبيعة السوق المصري

وأشاد الأعضاء بالتقدم المحقق حتى الآن، وطالبوا بسرعة استكمال المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستشمل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، بما يسمح بتحديث الأسعار بشكل سريع ودقيق وفقا للمتغيرات التي تتابعها اللجنة الدائمة

توصيات خاصة بتسعير الأدوية

ناقش الاجتماع آلية تسعير الأدوية، وقدم كل من الدكتور محمد أيمن صالح، والدكتور حازم خميس، والدكتور محسن جورج توصية باعتماد الاسم العلمي للأدوية بدلا من الاسم التجاري عند إدراجها ضمن عناصر التكلفة، مؤكدين أن هذا التوجه يعزز من مرونة النظام في مواجهة تقلبات السوق أو نقص بعض الأصناف

شكر وتقدير للقيادات والمنفذين

في ختام الاجتماع، وجه الأعضاء الشكر لرئيس اللجنة الدائمة الدكتور أحمد أبوطالب، والدكتور أحمد صيام مدير إدارة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وكذلك محمد ممدوح المسؤول عن التنسيق بين فرق التكاليف بالهيئة، إلى جانب فريق شركة إي هيلث، على ما تم إنجازه في هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في ترسيخ قواعد الأمان المالي للمواطن المصري ويضع أساسا عادلا لتسعير الخدمات الصحية في مصر

اقرأ أيضًا

طريقة حجز عيادات التأمين الصحي عبر الإنترنت.. بخطوات سهلة وبسيطة

مواعيد العمل بفروع ومنافذ التأمين الصحي الشامل في رمضان 2025