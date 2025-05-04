موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية، مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يحتل فريق ريال مدريد مركز الوصيف بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 72 نقطة، خلف برشلونة المتصدر، برصيد 79 نقطة بينما يحتل فريق سلتا فيجو المركز الـ 7 برصيد 46 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

يلتقي فريق ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، عصر اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

يمكنك مشاهدة أحداث قمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

من المتوقع أن يشهد تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجوالدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، راوؤل أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة فريق ريال مدريد ضد سيلتا فيجو ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 79 نقطة.

2- ريال مدريد 72 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 67 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 60 نقطة.

5- فياريال 58 نقطة.

6- ريال بتيس 54 نقطة.

7- سلتا فيجو 46 نقطة.

8- رايو فاليكانو 44 نقطة.

9- مايوركا 44 نقطة.

10- أوساسونا 44 نقطة.

11 - ريال سوسيداد 42 نقطة.

12- فالنسيا 42 نقطة.

13- خيتافي 39 نقطة.

14- إسبانيول 39 نقطة.

15- إشبيلية 37 نقطة.

16- ألافيس 35 نقطة.

17- جيرونا 35 نقطة.

18- لاس بالماس 32 نقطة.

19- ليجانيس 30 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

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