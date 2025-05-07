قرار عاجل من التعليم بشأن تعدي معلمة بالضرب على طالب مريض بالسكر ومنعه من دخول الحمام

أثار تعدي معلمة بالضرب على طالب ومنعه من دخول الحمام رغم أنه مصاب بالسكر، حالة من الاستياء بين الجميع، وفيما يلي يعرض الموجز تفاصيل الأزمة، وقرار وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمة.

معلمة تعتدي بالضرب على طالب وتمنعه من دخول الحمام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن استبعاد معلمة من مدرستها بعد تعديها بالضرب على طالب بالصف الأول الابتدائى بمدرسة حدائق القبة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومنعه من دخول الحمام رغم أنه مصاب بالسكر.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم نقلها إلى مكتب التوجيه بالإدارة التعليمية التابعة لها، لحين انتهاء التحقيقات، كما تم إحالة كافة تفاصيل الواقعة إلى النيابة للتحقيق فيها.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025:

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024/2025 ستبدأ في أوقات محددة كما يلي:

الصفوف الابتدائية (من الصف الأول حتى الثاني الابتدائي):

سيتم التقييم في المرحلة الأولى من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

بينما المرحلة الثانية ستكون من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي:

ستبدأ الامتحانات الرسمية يوم السبت 24 مايو 2025، وستستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

الشهادة الإعدادية:

من المتوقع أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 31 مايو 2025، وتنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

الدبلومات الفنية:

الامتحانات ستبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.

الثانوية العامة:

ستبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025، حيث ستستمر الامتحانات حتى منتصف يوليو.

موعد نهاية العام الدراسي

بمجرد الانتهاء من الامتحانات، تبدأ إجازة نهاية العام لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية ،وفيما يلي المواعيد الرسمية للإجازات:

صفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي): تبدأ إجازة نهاية العام من يوم السبت 30 مايو 2025.

الشهادة الإعدادية: يبدأ الطلاب إجازتهم من الخميس 5 يونيو 2025.

الثانوية العامة: تبدأ الإجازة بعد الانتهاء من الامتحانات يوم 10 يوليو 2025.

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