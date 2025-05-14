موعد مباراة بيراميدز ضد بتروجت في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق بيراميدز ضد بتروجت ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق بيراميدز لتحقيق الفوز ضد بتروجت لاستعادة موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، في ظل الصراع الشرس مع النادي الأهلي علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت

يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الثامنة مساء السبت الموافق 17 مايو الجاري.

مشاهدة ماتش بيراميدز ضد بتروجت

يمكنك مشاهدة مباراة فريق بيراميدز ضد بتروجت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

بيراميدز ضد بتروجت

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد بتروجت

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع ضد بتروجت ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدزأمام بتروجت

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز أمام بتروجت ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (52 نقطة)

2- بيراميدز (50 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (31 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 27 نقطة

3- طلائع الجيش - 26 نقطة

4- إنبي - 24 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

6- سموحة - 23 نقطة

7- غزل المحلة - 21 نقطة

8- مودرن سبورت - 19 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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