روسيا وأوكرانيا تتفقان على أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بداية الحرب

في تطور لافت على صعيد الأزمة الممتدة منذ أكثر من عامين، أعلنت روسيا وأوكرانيا عن توصلهما إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى، يشمل إطلاق سراح 1,000 أسير من كل جانب، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير 2022.

وجاء الإعلان بعد سلسلة من المفاوضات جرت مؤخرًا في مدينة إسطنبول التركية، حيث أشار وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، إلى أن الصفقة تمثل "أكبر عملية تبادل أسرى منذ بداية الحرب"، مؤكداً أن تنفيذها سيعكس رغبة الجانبين في تخفيف حدة التوترات الإنسانية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل الاتفاق

الصفقة تقضي بالإفراج المتزامن عن ألف أسير حرب من الجانبين الروسي والأوكراني. ورغم أن عمليات تبادل الأسرى كانت تجري بوتيرة متقطعة خلال الشهور الماضية، فإن هذه العملية تُعد الأوسع والأشمل حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم تنفيذها خلال أيام، بحسب ما ذكرته مصادر مقربة من الوفدين.

وساطة إماراتية متوقعة

ورغم أن البيان الرسمي لم يشر بشكل مباشر إلى الجهات التي ساهمت في الوساطة، فإن مصادر إعلامية ذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورًا فاعلًا في تسهيل التوصل إلى هذه الصفقة، استكمالًا لدورها السابق في عدد من المبادرات الإنسانية المتعلقة بتبادل الأسرى بين البلدين.

دلالات سياسية وإنسانية

يمثل هذا الاتفاق اختراقًا نادرًا في مسار الأزمة الروسية الأوكرانية، ويُعد خطوة مهمة على الصعيد الإنساني، خصوصًا مع تزايد الضغوط الدولية على الجانبين لتحسين أوضاع الأسرى والبحث عن حلول دبلوماسية لوقف القتال ،كما يشير إلى وجود قنوات اتصال خلف الكواليس ما تزال قائمة، رغم الجمود الظاهري في الملف السياسي.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف معاناة مئات العائلات، التي تنتظر منذ شهور أو حتى سنوات عودة أبنائها من سجون الحرب، كما يمكن أن تمهّد لتفاهمات مستقبلية حول قضايا إنسانية أخرى مثل معالجة أوضاع الجرحى والمفقودين.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض، يبقى هذا الاتفاق بارقة أمل نادرة، قد تشكل مقدمة لتحركات أوسع نحو تسوية إنسانية، وربما سياسية، تُنهي واحدة من أكثر الحروب دموية في أوروبا خلال العقود الأخيرة.

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