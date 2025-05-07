الكرملين يتهم أوكرانيا بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد روسيا

إتهم الكرملين، الأربعاء، أوكرانيا بالتخطيط لإرتكاب "أعمال إرهابية" في أعقاب شن هجمات بالطائرات المسيرة على موسكو خلال الليلة الماضية وذلك قبيل الإحتفال بالذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية "عيد النصر" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



بيسكوف: إتخذنا كافة التدابير اللازمة لتأمين الإحتفالات

وصرّح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف بأن روسيا تفعل ما بوسعها لضمان أمن احتفالات "عيد النصر" والتي من المقرر أن يحضرها هذا الأسبوع زعماء من أنحاء العالم، من بينهم رئيسا البرازيل والصين.

وأكد بيسكوف أنه اتخذ "كل التدابير الضرورية" لضمان الأمن خلال احتفالات التاسع من مايو، بما في ذلك فرض قيود على الإنترنت في موسكو إثر التهديدات الأوكرانية.



وأضاف بيسكوف "اتخذت أجهزة استخباراتنا وجيشنا كل التدابير اللازمة لضمان سير الاحتفال بالنصر الكبير في أجواء هادئة ومستقرة وسلمية"، مضيفا أن فرض قيود على تشغيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول ضرورية نظرا للبيئة الإقليمية "الخطيرة في الجوار"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.

رئيس بلدية موسكو يعلن تفاصيل الهجوم

من جهته فقد أوضح سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن 14 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء (19:00 بتوقيت جرينتش) حتى صباح الأربعاء.

وظلت مطارات رئيسية في موسكو خارج الخدمة لمعظم الليل.



وكانت أوكرانيا قد شنت الأربعاء هجوماً بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو لليوم الثالث على التوالي مما أجبر معظم مطارات العاصمة على الإغلاق.

ووفق الكرملين فإنه من المتوقع أن يحضر 29 من زعماء وقادة العالم ومنهم الرئيس الصيني احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وستشارك في العرض وحدات عسكرية من 13 دولة بما فيها الصين.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قرر وقف إطلاق نار بسكل مؤقت خلال العطلات الرسمية من 8 إلى 11 مايو تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

إقرأ أيضاً

ترامب: أشعر بالتشاؤم تجاه مستقبل أوكرانيا و أحاول إنقاذها

أوكرانيا تستهدف منشآت الطاقة في روسيا 14 مرة خلال 24 ساعة