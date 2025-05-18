موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق بيراميدز ضد سيراميكا ، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق بيراميدز عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق سيراميكا علي أمل تعثر الأهلي أمام فاركو للتتويج ببطولة الدوري، في ظل الصراع الشرس مع النادي الأهلي علي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد سيراميكا

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز المتوقع ضد سيراميكا ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف – مصطفى فتحي – كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

موعد قمة بيراميدز ضد سيراميكا

قمة فريق بيراميدز أمام نظيره فريق سيراميكا، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري.

بيراميدز ضد سيراميكا

مشاهدة قمة بيراميدز ضد سيراميكا

يمكنك متابعة قمة فريق بيراميدز ضد نظيره فريق سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT .

ترتيب الدوري المصري قبل قمة بيراميدز ضد سيراميكا

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد سيراميكا ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (55 نقطة)

2- بيراميدز (52 نقطة)

3- الزمالك (41 نقطة)

4- البنك الأهلي (37 نقطة)

5- المصري البورسعيدي (36 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (34 نقطة)

7- فاركو (31 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (23 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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