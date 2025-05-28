مباريات الدوري.. المصري ضد حرس الحدود وبتروجيت يواجه البنك الأهلي اليوم

يترقب عشاق الدوري المصري، مباريات ساخنة بالمسابقة اليوم الأربعاء حيث يلتقي فريق الأهلي أمام فاركو ، ويواجه المصري حرس الحدود وبتروجيت يلتقي البنك الأهلي ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق المصري لتحقيق الفوز ضد نظيره فريق حرس الحدود في ظل سعيه لحصد المركز الرابع رسميا ببطولة الدوري حيث يحتل الفريق هذا المركز برصيد 39 نقطة بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة المصري ضد حرس الحدود

قمة فريق المصري ضد حرس الحدود، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025 تنطلق فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري.

البنك الأهلي ضد بتروجت

القنوات الناقلة لماتش المصري ضد حرس الحدود

يمكنك الاستمتاع بقمة فريق المصري ضد حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025، على الهواء مباشرة عبر قنوات ON SPORT.

التشكيل المتوقع لـ المصري ضد حرس الحدود

يرصد الموجز، تشكيل المصري المتوقع أمام نظيره فريق حرس الحدود ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - سامادو أتدجيكو - حسين فيصل

الهجوم: جون إيبوكا - صلاح محسن.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم ويأتي كالتالي:

ترتيب الأندية المتنافسة على اللقب

1- الأهلي (55 نقطة)

2- بيراميدز (53 نقطة)

3- الزمالك (44 نقطة)

4- المصري البورسعيدي (39 نقطة)

5- البنك الأهلي (37 نقطة)

6- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة)

7- فاركو (32 نقطة)

8- بتروجت (26 نقطة)

9- حرس الحدود (24 نقطة)

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء

1- زد إف سي - 30 نقطة

2- الجونة - 30 نقطة

3- طلائع الجيش - 27 نقطة

4- إنبي - 25 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 25 نقطة

6- سموحة - 24 نقطة

7- مودرن سبورت - 22 نقطة

8- غزل المحلة - 21 نقطة

9- الإسماعيلي - 19 نقطة

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