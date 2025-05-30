علي خالد يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "غلطان"

يستعد المطرب الشاب علي خالد لطرح أغنية جديدة له بعنوان "غلطان"، من المقرر طرحها في عيد الأضحى المقبل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عمرو أنور، توزيع تيام طارق، ميكس وماستر مهاب أسامة، ويستعرض الموجز تفاصيل الأغنية.

أغنية"مدلع" لـ علي خالد

وكان المطرب علي خالد قد طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية بعنوان"مدلع"، وهي من كلمات معتز صالح، ألحان عمرو أنور، توزيع ساهر علي.

أغنية "بعدنا ليه" لـ علي خالد

كما طرح مؤخرًا أيضاً أغنية بعنوان "بعدنا ليه" وهي من كلمات عمرو عادل، ألحان عمر أنور، توزيع ميدو عاطف، جيتارات محمد مغربي، تسجيل أندرو، ميكس وماستر عبد الرحمن عادل.



وجاءت كلمات أغنية "بعدنا ليه" لـ علي خالد

بعدنا ليه.. وكسبنا إيه.. غير جراح واجع بالوقت ذاد.. لو فات سنين.. لسا الحنين

في القلب عايش ومنسناش..فين الي كان أيام زمان.. بيقول ماليش غيرك عشانك بس أعيش.. معقول نهيت حبي ونسيت.. الذكريات والشوق نسيت عشرة سنين.. مشتاق لحضنك حبيبي بعدك قلبي.. اتكسر مش عارف بس اعمل له إيه.. حبيبي فاكر كل الأماكن.. الي قولنا لبعض فيها كلام كتير.. أيام تفوت..عايش بموت

ارحم حبيبي حد حبك وبضمير".

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