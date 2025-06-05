كلمات تُقال يوم عرفة.. ترفع الدعاء وتُجبر ما كُسر فيك

في يوم عرفة، تتزين السماء بالدعاء، وتفتح أبواب الرحمة، وتُجبر الخواطر المنكسرة، وهو يوم من أعظم أيام الله، يوم تجلّت فيه الرحمة الإلهية على عباده، وجُبر فيه خاطر الحبيب المصطفى ﷺ، الذي قال له ربه: "ولسوف يعطيك ربك فترضى".

ولأن الجبر الإلهي لا يُدركه عقل ولا يحدّه أمل، فإن الدعاء في يوم عرفة يكون مختلفًا.. أقرب، أصدق، وأعمق، والدعاء فيه لا يُرد، والقلوب فيه لا تبقى مكسورة، بل يرفعها الله بلطفه ويبدلها من حال إلى حال.

وفيما يلي، يعرض لكم الموجز بعض أدعية يوم عرفة .

يوم تُجاب فيه الدعوات

روى مسلم عن النبي ﷺ أنه قال:

"ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة".

في هذا اليوم المبارك، ينظر الله إلى عباده الصائمين، الداعين، الملبّين، فيفيض عليهم من جبره وعطائه، ما لا يخطر على بال.

دعاء يلامس القلب ويجبر الخاطر

من الأدعية المؤثرة التي يمكن ترديدها في هذا اليوم العظيم:

" اللهم اجبرني جبراً يتعجب له أهل السماء والأرض، اللهم إني مستجير بك، فاجعل لي من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ومن كل دعاء واقعًا."

"يا جابر المنكسرين، اجبر خاطري جبرًا يليق بعظمتك، واكتب لي رضاك وعفوك وغفرانك، ولا تجعل هذا اليوم يمر إلا وقد بدّلت أقداري لأفضل حال."

لحظة لا تتكرر

الدعاء في يوم عرفة لا يحتاج إلى كلمات منمقة أو حروف مرتبة، يكفي أن ترفع يديك بقلب صادق، وتبوح بما بداخلك، اطلب، وكرر، وابكِ، وتيقن أن الله يسمع، ويرى، ويجبر. فإن لم يجبرك الله في يوم عرفة، فمتى؟

سنة نبوية وأمل لا ينقطع

كان النبي ﷺ يكثر من الدعاء في هذا اليوم، ومن أشهر أدعيته:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير."

رددها كثيرًا، واسأل الله أن يجبرك كما جبر نبيه في كل موقف، وأن يبدل حزنك طمأنينة، وهمّك فرجًا، وكسرك قوة.

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