كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.. خطوات تفصيلية لأداء صحيح

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، يتجدد السؤال بين الكثيرين: كيف تؤدى صلاة العيد بالشكل الصحيح؟ خاصة لمن يرغبون في أدائها في المنزل أو لأول مرة ، وتعد صلاة العيد من السنن المؤكدة عن النبي محمد ﷺ، ولها طقوس وروحانية خاصة تميزها عن باقي الصلوات.

ويعرض لكم الموجز كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك؟.

موعد الصلاة

تُؤدى صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة تقريبًا، ويستمر وقتها حتى قبيل أذان الظهر.

وفي مصر، تعلن وزارة الأوقاف المواعيد الرسمية لكل محافظة قبل العيد، وتقام الصلاة غالبًا في الساحات والمساجد الكبرى.

خطوات أداء صلاة عيد الأضحى بالتفصيل:

النية:

ينوي المصلّي أداء صلاة العيد قُربةً إلى الله، سواء في جماعة أو منفردًا.

عدد الركعات:

الصلاة ركعتان دون أذان أو إقامة، لكنها تُفتتح بالتكبيرات الزائدة.

الركعة الأولى:

يكبر الإمام أو المصلّي تكبيرة الإحرام أولًا.

ثم يُتبعها سبع تكبيرات (غير تكبيرة الإحرام).

يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة (يُستحب الأعلى أو ق).

يركع ويسجد كالصلاة المعتادة.

الركعة الثانية:

بعد القيام من السجود، يكبّر خمس تكبيرات.

ثم يقرأ الفاتحة وسورة (يُستحب الغاشية أو القمر).

يكمل الركعة حتى التشهّد ويسلّم.

خطبة العيد

بعد الصلاة مباشرة، تُلقى خطبة العيد، وهي سنة مؤكدة، ويُستحب الاستماع إليها لما تحمله من موعظة وتوجيهات دينية واجتماعية. وتتناول عادةً فضل العيد، والأضحية، وصلة الرحم.

هل تُصلّى في البيت؟

نعم، في حال تعذر الذهاب إلى المسجد أو الساحة (بسبب الزحام أو الظروف الخاصة)، يمكن أداء صلاة العيد في البيت بنفس الطريقة: ركعتان بالتكبيرات، دون خطبة بعدهما.

سنن وآداب العيد:

الاغتسال ولبس أفضل الثياب.

التكبير من فجر يوم العيد حتى آخر أيام التشريق.

الذهاب للمصلى مشيًا إن أمكن.

تناول شيء بعد الصلاة (بعكس عيد الفطر الذي يُستحب الأكل قبله).

فضل صلاة عيد الأضحى وأهميتها الروحية

تُعتبر صلاة عيد الأضحى من أعظم السنن المؤكدة التي حث عليها النبي محمد ﷺ، لما لها من أثر روحي عميق في نفوس المسلمين، فهي فرصة لتجديد الإيمان والتقرب إلى الله، وتجسيد روح المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع من خلال التجمع في المصليات والساحات ،كما أن حضور صلاة العيد يعزز من شعور الفرح والسرور بمناسبة العيد، ويحث على التوبة والتضرع بالدعاء، خصوصًا في هذا اليوم العظيم الذي يُعتبر ذروة موسم الحج وأحد أفضل أيام السنة.

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