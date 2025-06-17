الأزهر يوضح أحكام توزيع التركة: سداد الدين أولًا والوصية في حدود الثلث

في بيان توعوي هام، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحكام الشرعية المتعلقة بتوزيع تركة المتوفى، مشددًا على أن حقوق الله والعباد مُقدَّمة على قسمة الإرث، وأن سداد ديون الميت مقدم على أي تصرف في أمواله، حتى لو استغرقت التركة بالكامل، ويأتي هذا التوضيح في ظل تكرار الأسئلة حول ما يتعلق بحقوق الورثة، والوصايا، والتصرف في التركة قبل تسويتها شرعًا.

ويعرض لكم الموجز حكم تركة الميت وسداد ديون المتوفى من ماله .

سداد الديون قبل توزيع التركة

أوضح المركز أن الشرع الحكيم رتب الحقوق المتعلقة بالتركة ترتيبًا دقيقًا، بحيث تبدأ بتجهيز الميت ودفنه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته، وأخيرًا توزيع ما تبقى على الورثة.

وأكد أن سداد الدين من التركة واجب، حتى لو استهلكت التركة كلها، ولا يجوز لأحد من الورثة أن يقتسم شيئًا منها قبل سداد ما على المتوفى من حقوق مالية، لأن الدين حق ثابت في ذمته يُقدَّم على حق الورثة.

الوصية المشروعة ومتى تنفذ

وبخصوص الوصايا، أكد الأزهر أن الوصية لا تنفذ إلا إذا كانت مكتوبة أو مشهودة بشهادة معتبرة، وأنها لا تصح شرعًا إذا تجاوزت ثلث التركة، ولا تنفذ لو كانت لشخص من الورثة إلا بموافقة باقي الورثة، أما إذا كانت لغير وارث وفي حدود الثلث، فتُنفذ دون الحاجة إلى موافقة.

مفاسد تأخير توزيع التركة

شدد البيان على أن تأخير تقسيم التركة دون مبرر شرعي يترتب عليه مفاسد عظيمة، من أهمها: تعطيل حقوق الورثة، وتعقيد النزاعات العائلية، وربما التعدي على حقوق الغير ،كما أن الإهمال في هذا الجانب يُعد من أسباب القطيعة والخصام بين الأقارب.

دعوة للفهم والالتزام

دعا مركز الأزهر جميع المسلمين إلى تحري الأحكام الشرعية بدقة عند التصرف في تركات المتوفين، واللجوء إلى جهات الفتوى المعتمدة، لضمان تطبيق أحكام الميراث كما أمر الله، وحماية الحقوق، وصيانة الروابط الأسرية من التصدع والنزاع.

توصيات شرعية وأسرية بشأن التركة

أوصى مركز الأزهر للفتوى بضرورة توثيق الحقوق والوصايا قبل الوفاة تجنبًا للنزاعات، مؤكدًا أن الوضوح في الأمور المالية قبل الموت يُعد من البر، ويُسهم في حفظ المودة بين الأبناء والأقارب، كما شدد على أهمية تعيين من يُحسن إدارة التركة ويُنفذ الوصايا بدقة، حتى لا يقع الورثة في أخطاء شرعية أو قانونية تخلّ بحقوق الغير أو تُضيع أموالًا لا يجوز التصرف فيها قبل إتمام الإجراءات الشرعية.

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