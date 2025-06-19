الطن بكام؟ .. ننشر اسعار مواد البناء اليوم الخميس 19 يونيو 2025

شهدت أسعار الحديد والاسمنت والجبس اليوم الخميس تذبذبًا ملحوظًا في المصانع، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي الذي شهده السوق.

تأثرت أسعار مواد البناء مؤخرًا بعدة عوامل اقتصادية، مما أدى إلى تقلبات في الأسعار ونقص في توافر بعض المنتجات.

وفي إطار حرص موقع "الموجز" على تقديم المعلومات الموثوقة والشاملة، نقدم لكم اليوم جدولًا محدثًا يوضح أسعار الحديد الاسمنت والجبس للمستهلك في القاهرة، مع إمكانية مقارنة الأسعار والجودة بين الشركات المختلفة، لمساعدتكم في اتخاذ القرار الأمثل ، وجاءت الأسعار كالتالي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي :

الحديد الاستثماري نحو 38,084 جنيهًا للطن



حديد عز ليسجل 39,819 جنيهًا للطن،

حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا للطن

حديد بشاي: 38,500 جنيهًا للطن

حديد العشري: 36,200 جنيهًا للطن

حديد المصريين: 38,000 جنيهًا للطن

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4872 جنيهًا.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيهًا .

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5550 جنيهًا .

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4872 جنيهًا .



بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر،

جاءت كالتالي :

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يونيو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1447 جنيهًا .

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيهًا.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيهًا .

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيهًا.

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيهًا للحديد، و100 و200 جنيهًا للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت والجبس : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ماهو الجبس؟

الجبس مادة طبيعية تتكون من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم وتظهر كمسحوق أبيض يستخدم في البناء والصناعات. يُستخرج من الأرض ويمكن أن يوجد على السطح، وله أنواع عديدة منها الأحمر والأبيض والرمادي. يتصلب عند خلطه بالماء، ويمكن تشكيله بسهولة. يستخدم الجبس في إخفاء عيوب المباني والديكورات الداخلية، ولكنه قد يتسبب في تشققات إذا لم يتم استخدام إسمنت مقاوم لكبريتات الكالسيوم، يتميز بسرعة الجفاف ويتطلب دقة في العمل.

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

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