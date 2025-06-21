شروط الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الدراسي 2025-2026

فرصة تعليمية مميزة بعد الإعدادية في تخصص مطلوب بشدة.. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، في خطوة مهمة تهدف إلى إعداد كوادر فنية مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاعي المياه والصرف الصحي، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد التقديم وطريقة التسجيل الإلكتروني

يبدأ التقديم رسميًا يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، ويستمر حتى يوم الإثنين 15 يوليو من نفس العام، وذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، وعلى أولياء الأمور والطلاب الراغبين في التسجيل، تجهيز المستندات المطلوبة وإدخال البيانات بدقة عبر البوابة الإلكترونية لضمان قبول الطلب.

المحافظات المسموح لها بالتقديم

قصر التقديم هذا العام على الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظات: المنوفية، الغربية، والشرقية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الطالب مقيمًا إقامة فعلية في إحدى هذه المحافظات، وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي المعتمدة.

شروط القبول في مدرسة مياه الشرب 2025

للالتحاق بالمدرسة، يجب أن يستوفي الطالب عددًا من الشروط الأساسية، وهي:

الحصول على مجموع لا يقل عن 260 درجة في الشهادة الإعدادية.

ألا يتجاوز عمر الطالب 18 عامًا في الأول من أكتوبر 2025.

اجتياز الكشف الطبي، واختبارات القدرات، والمقابلة الشخصية التي تُعقد داخل المدرسة.

ملء كافة البيانات المطلوبة بدقة عبر موقع التقديم الإلكتروني.

رفع صور واضحة للمستندات التالية: شهادة الإعدادية، شهادة الميلاد، وصورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى البيانات الأساسية الخاصة بالطالب مثل الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، العنوان، وسنة التخرج.



مستقبل مهني مضمون لخريجي المدرسة

تُعد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي واحدة من أبرز المدارس الفنية المتخصصة التي توفر بدائل قوية ومضمونة عن الثانوية العامة. وتتيح المدرسة لطلابها فرصًا واسعة للعمل بعد التخرج، من خلال:

التوظيف في شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

الانضمام إلى مشروعات البنية التحتية القومية.

العمل في محطات تنقية المياه ومعالجتها.

الالتحاق بوظائف في شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.



كما تحرص المدرسة على توفير تدريب عملي مكثف في بيئة عمل واقعية، إلى جانب مناهج تطبيقية معتمدة، مما يجعل الخريج مؤهلًا فنيًا للعمل فورًا بعد التخرج.

لماذا تختار مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي؟

إذا كنت تبحث عن بديل حقيقي للثانوية العامة يضمن لك مستقبلًا مهنيًا مستقرًا، فإن مدرسة مياه الشرب بالمنوفية تُمثل خيارًا ذكيًا، حيث تقدم:

تخصص نادر مطلوب في سوق العمل المصري.

تدريب عملي في مواقع حقيقية.

مناهج حديثة تحت إشراف خبراء المجال.

فرص توظيف فوري بعد التخرج.



رابط التقديم الرسمي

للتسجيل والاطلاع على الشروط والتعليمات التفصيلية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عبر الرابط التالي:

www.mdwssc.com.eg

نصيحة للطلاب وأولياء الأمور: لا تفوّتوا فرصة الالتحاق بتعليم فني متخصص يفتح أبواب سوق العمل مبكرًا. سارعوا بالتقديم الآن إذا كانت الشروط تنطبق عليكم، فهذه المدرسة قد تكون نقطة التحول الحقيقية في مستقبل أبنائكم بعد المرحلة الإعدادية.

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