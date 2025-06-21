غدًا.. انطلاق معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة

تنطلق غدًا الأحد، فاعليات معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، الذي تنظمه محافظة الجيزة بمشاركة واسعة من العارضين، وذلك بفندق الفورسيزون بحي جنوب، خلال يومي 22 و23 يونيو 2025.

وبحسب بيان المحافظة لـ الموجز، يأتي هذا الحدث في سياق دعم التمكين الاقتصادي وترويج التراث المصري محليًا ودوليًا.

دعم الحرف التراثية واليدوية لتمكين المجتمعات

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن تنظيم معرض الحرف التراثية واليدوية يُجسِّد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعات الحرفية كأداة استراتيجية لدعم المرأة والشباب اقتصاديًا، وتنمية المجتمعات المحلية.

وأوضح أن المحافظة تسعى لتوطين هذه الصناعات لما لها من أثر مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

معرض الحرف التراثية

مشاركة واسعة ومنتجات متنوعة

ويشهد معرض الحرف التراثية مشاركة مميزة من أبناء محافظة الجيزة ومنصة "أيادي مصر"، بالإضافة إلى عارضين من عدة محافظات وسفارات، بما يعزز من تبادل الخبرات والتكامل الحرفي. ويشمل المعرض منتجات السجاد اليدوي، والخزف، والفخار، وغيرها من الحرف التقليدية التي تشتهر بها القرى المصرية، وهو مفتوح مجانًا للجمهور لتمكين الزوار من الاطلاع والشراء مباشرة.

تعزيز التسويق والدعم التدريبي

وأشار المحافظ إلى أن الجيزة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تنظيم فعاليات ومعارض تهدف إلى تعريف الجمهور المحلي والدولي بمنتجات الصناعات التراثية، ودعم أصحاب الحرف لزيادة فرص التسويق. كما توفر المحافظة فرص تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات الحرفية لتطوير قدراتهم، مما يسهم في خلق بيئة داعمة لرواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

تمثال الدكتور مجدي يعقوب

وفي سياق آخر، شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة الجيزة ووزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، لإنشاء تمثال للطبيب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بميدان الكيت كات بحي إمبابة.

وقد تم التوقيع على البروتوكول بمقر ديوان عام محافظة الجيزة بحي العجوزة، حيث وقّع عن محافظة الجيزة محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة فيما وقّع عن وزارة الثقافة المعماري حمدي محمود السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية، والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وعقب التوقيع، أشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى أن البروتوكول يهدف إلى توثيق وتخليد اسم الدكتور مجدي يعقوب باعتباره أحد أبرز الرموز الإنسانية والعلمية في العصر الحديث، نظراً لإسهاماته الكبيرة في علاج آلاف المرضى وخاصة من غير القادرين مما جعله رمزاً للعطاء والإخلاص وقدوة ملهمة للأجيال.

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