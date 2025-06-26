ضبط محمود الحسيني بعد تعديه بالضرب على طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين

شهد محيط محكمة الأسرة بمركز البدرشين جنوب الجيزة واقعة مؤسفة، بعدما أقدم المطرب الشعبي المعروف محمود الحسيني على الاعتداء بالضرب على طليقته، عقب جلسة نزاع أسري بينهما.

ووفقًا لمصادر أمنية، تدخلت قوة من قسم شرطة البدرشين وتمكنت من ضبط المطرب فور الواقعة، حيث تم اصطحابه إلى القسم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

خلافات أسرية تتصاعد إلى عنف

بدأت تفاصيل الواقعة حينما نشب خلاف حاد بين المطرب وطليقته أمام بوابة المحكمة، بعد خروجهما من جلسة تتعلق بحضانة الأطفال والنفقة، تطور إلى مشادة كلامية تبادل فيها الطرفان الاتهامات، قبل أن يباغتها "الحسيني" باعتداء جسدي أمام شهود العيان.

وأكدت مصادر من محكمة الأسرة أن الواقعة أثارت حالة من الاستياء بين الحضور، ودفعت العاملين للتدخل ومحاولة الفصل بين الطرفين، لكن الأمر استلزم تدخلًا أمنيًا سريعًا.

تحرك أمني فوري وضبط المتهم

على الفور، انتقل عدد من أفراد الأمن المكلفين بتأمين المحكمة إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الموقف وضبط المطرب واقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، بناءً على بلاغ تقدمت به السيدة المعتدى عليها، مدعومة بأقوال شهود من المتواجدين.

وتم عرض محمود الحسيني على النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة، واستدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم، مع فحص كاميرات المراقبة بمحيط المحكمة للتأكد من ملابسات الحادث.

واقعة تثير الجدل وتنتظر الفصل القضائي

الواقعة أثارت موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع كون المتهم شخصية معروفة فنيًا، مما دفع متابعين للمطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

فيما ينتظر الرأي العام نتائج تحقيقات النيابة، التي قد تسفر عن توجيه اتهامات تتعلق بالتعدي والإضرار العمدي.

القانون لا يفرق بين مشهور ومواطن عادي

وأكد مصدر قانوني أن ما فعله المتهم يُعد تعديًا صريحًا يُعاقب عليه قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن شهرة الشخص أو مكانته الفنية لا تمنحه أي حصانة أمام العدالة، لافتًا إلى أن النيابة ستتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات بناءً على الأدلة وأقوال الشهود، كما شدد على أن العنف ضد المرأة، خاصة في أماكن رسمية كمحاكم الأسرة، يُعد انتهاكًا مزدوجًا، قانونيًّا وأخلاقيًّا، ويجب أن يُواجه بالحسم والردع.

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