نهاية الصيف تقترب.. متى تنخفض درجات الحرارة وتعتدل الأجواء في مصر؟

فلكيًا، ينتهي فصل الصيف يوم 23 سبتمبر، وهو ما يُعرف بـ"الاعتدال الخريفي"، حيث تتساوى ساعات الليل والنهار. ومع هذا التغير الفلكي، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتتحوّل الأجواء تدريجيًا إلى الاعتدال.

ويعرض لكم الموجز موعد انتهاء فصل الصيف .

الحرارة تبدأ في التراجع تدريجيًا

في مصر، تشير بيانات الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر، خاصة في المدن الساحلية وشمال الجمهورية، أما محافظات الصعيد، فقد تتأخر في استقبال هذا التحول إلى منتصف الشهر.

تحسّن ملحوظ في الأجواء مع بداية أكتوبر

بحلول أكتوبر، تعود الأجواء المعتدلة تدريجيًا إلى القاهرة والجيزة والوجه البحري، وتنخفض معدلات الرطوبة التي عانى منها المواطنون طوال الصيف، وتصبح فترات الليل والصباح أكثر لطفًا، مما يحسن جودة الحياة اليومية.

صيف مرهق ومطالب شعبية بانتهائه

شهد صيف 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، مما انعكس على استهلاك الكهرباء والمياه وأثر على قطاعات العمل والخدمات، وعبّر كثير من المواطنين عن تطلعهم لاعتدال الطقس وانتهاء موجات الحر والرطوبة الخانقة.

الطقس يؤثر على الزراعة والاقتصاد المحلي

ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف ألقى بظلاله على قطاع الزراعة في مصر، حيث تعرّضت بعض المحاصيل للذبول المبكر وزادت معدلات استهلاك المياه في الري، كما تأثرت الإنتاجية في بعض المصانع والورش الصغيرة بسبب ضعف التهوية وارتفاع استهلاك الكهرباء، مما زاد من كلفة التشغيل اليومية، ويعوّل المزارعون وأصحاب المصانع على اعتدال الطقس في الخريف لتعويض جزء من الخسائر واستعادة النشاط تدريجيًا.

هل يشهد خريف 2025 أمطارًا خفيفة؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون خريف هذا العام معتدلًا، مع احتمالية لهطول بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية بحلول أواخر سبتمبر ،وأوصت الهيئة بمتابعة النشرات الجوية بانتظام للتعامل مع أي تقلبات مفاجئة.

الخريف القادم.. هل يحمل مفاجآت مناخية؟

في ظل التغيرات المناخية العالمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يشهد المصريون خريفًا لطيفًا؟ أم تفاجئهم الطبيعة بتقلبات جوية غير متوقعة؟ الأكيد أن الترقب مستمر، والمواطنون يأملون في نهاية هادئة لصيف 2025.

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