النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بسيدات في سيارة أجرة في البساتين 4 أيام

في استجابة سريعة لشكاوى عدد من السيدات، أصدرت نيابة البساتين الجزئية قرارًا عاجلًا بحبس متهم بالتحرش الجنسي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد توجيه اتهامات له بالتحرش اللفظي والجسدي بسيدات داخل سيارة أجرة يعمل عليها في منطقة البساتين بالقاهرة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

بداية الواقعة: بلاغ من الضحايا

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من ثلاث سيدات أفدن بتعرضهن للتحرش أثناء استقلالهن سيارة أجرة يقودها المتهم ،وأوضحن أن السائق تعمد التلفظ بألفاظ غير لائقة، ثم حاول ملامسة إحداهن بطريقة غير أخلاقية، ما دفعهن للنزول من السيارة وتقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة.

وفور تلقي البلاغ، تم تحديد هوية السائق وضبطه، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في التهم المنسوبة إليه.

التحقيقات الأولية: إنكار وادعاء كيدي

أثناء استجوابه أمام جهات التحقيق، أنكر المتهم ما نُسب إليه، مدعيًا أن الاتهامات كيدية وحدثت إثر خلاف على قيمة الأجرة، إلا أن النيابة واجهته بأقوال الضحايا، ومحضر التحريات الأمنية الذي أكد وجود شبهة جنائية في سلوكه، مما دفعها لإصدار قرار بحبسه على ذمة القضية.

تحرك قانوني ورسمي لحماية الضحايا

أكد مصدر قضائي أن النيابة شددت على ضرورة حماية الضحايا وتوفير الدعم النفسي لهن، بالإضافة إلى التأكيد على استكمال التحقيقات من خلال فحص كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان إن وُجدوا.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو مكافحة جرائم التحرش الجنسي بكل حزم، والتأكيد على عدم التهاون في مثل هذه القضايا التي تمس سلامة وأمن المواطنين، وخاصة النساء.

ردود فعل مجتمعية

لاقى قرار النيابة ارتياحًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت العديد من الأصوات بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم، وتفعيل الرقابة على وسائل النقل العامة والخاصة، لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين.

تعزيز الرقابة وتكثيف الحملات الأمنية

في أعقاب الحادث، أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف حملاتها الأمنية في مناطق القاهرة الكبرى، لا سيما في المناطق الحيوية والمزدحمة مثل البساتين، للتصدي لأي محاولات للتحرش أو الإخلال بالأمن العام، كما شددت على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب أو مخل، مؤكدة أن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، وبسرعة حاسمة لضمان ردع المتجاوزين.

وأشار مصدر أمني إلى أن هذه الواقعة لن تكون الأخيرة في إطار المتابعة الدقيقة لسلوك السائقين العاملين في وسائل النقل، وخصوصًا الأجرة، مؤكدًا أن هناك توجيهات بفحص سجلات السائقين واتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت تورطه في أي تجاوزات أخلاقية أو جنائية.

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