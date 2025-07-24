تامر الخطيب علي خشبة المسرح في "حب من طرف حامد" مع ميدو عادل

انضم الفنان الشاب تامر الخطيب إلى فريق عمل المسرحية الجديدة "حب من طرف حامد"، والتي من المقرر عرضها بداية شهر أغسطس المقبل على مسرح السامر، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم عروض جماهيرية مميزة برعاية وزارة الثقافة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الذي حققه الخطيب في مشاركته السابقة بمسرحية "نوستالجيا ٩٠/٨٠"، من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم، حيث يُعد هذا الظهور هو الثاني له ضمن إنتاجات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

تعاون فني مع نجوم المسرح الشباب

وعبّر تامر الخطيب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل قائلاً: "لأول مرة أشارك مع نجم كبير بحجم ميدو عادل، وصديقي العزيز خالد محروس، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور".

تضم المسرحية نخبة متميزة من الفنانين منهم:

ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز الدين، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، أدهم صفوت، وهي من تأليف محمد جمال وإخراج سهى العزبي، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

ديكور وأزياء ومواهب شابة على الخشبة

يشارك في تصميم ديكورات العرض المهندس محمد جابر، بينما تتولى رنا عبدالمجيد تصميم الملابس، ليخرج العرض بشكل فني متكامل يخاطب جمهور المسرح الباحث عن التجديد، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة للنهوض بالمسرح الشبابي واستقطاب الطاقات الجديدة.

دعم ثقافي رسمي لتطوير المسرح الجماهيري

مسرحية حب من طرف حامد تأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة بقيادة معالي الوزيرة نيفين الكيلاني، لتطوير العروض المسرحية في قصور الثقافة وتقديم محتوى فني راقٍ يرتقي بذوق الجمهور.

ويعد العرض المنتظر أحد أبرز التجارب الشبابية المقرر لها أن تضيء مسرح السامر في بداية أغسطس، وسط ترقب جماهيري من عشاق المسرح الكوميدي والاجتماعي.

عرض يجمع الكوميديا بالرسائل المجتمعية

تُعد مسرحية حب من طرف حامد واحدة من العروض التي تراهن عليها الهيئة هذا الموسم، إذ تجمع بين الطابع الكوميدي والرسائل الاجتماعية، في معالجة درامية تستهدف الجمهور العام، وخاصة فئة الشباب، وتهدف المسرحية إلى تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية، والتقلبات العاطفية في إطار ساخر، ما يجعلها قريبة من نبض الشارع، وتتماشى مع توجيهات وزارة الثقافة بدعم المسرح الجماهيري وتقديم محتوى يحمل بعدًا فكريًا دون أن يغيب عنه الترفيه والمتعة البصرية.

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