حركة تغييرات موسعة في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.. تعيينات جديدة واستمرار لبعض القيادات

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حركة تغييرات موسعة في قيادات مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، شملت تعيين عدد من المديرين الجدد، وترقية بعض الوكلاء، مع استمرار عدد من القيادات في مواقعهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، ويرصد الموجز التفاصيل.

تغييرات بارزة في القاهرة والجيزة والشرقية

شهدت محافظة القاهرة تعيين الدكتور تامر عاطف مدكور مديرًا جديدًا للمديرية (قادماً من الدقهلية)، إلى جانب تعيين كل من الدكتورة إيمان محمد حسن هارون والدكتور محمد عيد إبراهيم إبراهيم وكيلين للمديرية.

وفي محافظة الجيزة، تم تكليف الدكتور إسحق جميل إسحق قلدس مديرًا للمديرية، بينما تم تعيين الدكتورة عفاف محمد إبراهيم أحمد والدكتورة سماح أحمد جاد في منصب الوكيلين.

أما في الشرقية، فتم تعيين الدكتور أحمد محمد البيلي مديرًا (قادماً من الدقهلية)، والدكتور بهاء محمد أبو شيعشع وكيلاً.

تعيينات جديدة في الدقهلية والبحيرة والمنيا

وفي الدقهلية، تم تعيين الدكتور حمودة عيد الجزار مديرًا للمديرية (قادماً من القاهرة)، بينما شغل الدكتور السيد فاروق حسن مصطفى والدكتور تامر محمد الطنبولي منصب الوكيلين.

وفي محافظة البحيرة، تولى الدكتور إسلام عبدالله عزايم منصب المدير (قادماً من مطروح)، وتم تعيين الدكتور سامح محمود عبد اللطيف وكيلاً.

وفي المنيا، تولى الدكتور محمود عمر عبد الوهاب أحمد إدارة المديرية، بينما عُينت الدكتورة مروة محمد إسماعيل إسماعيل وكيلاً.

استمرار القيادات في القليوبية وسوهاج والغربية

استمر الدكتور أسامة السيد أحمد الشلقاني في منصبه كمدير للشؤون الصحية بالقليوبية، إلى جانب الدكتور محمد جمال أحمد مصطفى وكيلاً.

كما بقي الدكتور عمرو محمد دويدار مديرًا لمديرية سوهاج، بمشاركة الدكتورة سمر عبداللطيف محمد عبداللطيف كوكيل.

وفي الغربية، استمر الدكتور أسامة أحمد بلبل مديرًا للمديرية، والدكتورة فاطمة عبدالمنعم عبدالفتاح محمد وكيلة.

تغييرات في الإسكندرية والمنوفية وأسيوط

شهدت الإسكندرية تعيين الدكتور محمد يحيى بدران مديرًا للمديرية (قادماً من دمياط)، وتعيين الدكتور أحمد السيد عوض بحلاق والدكتورة حنان أنور عبد الحليم عثمان وكيلين.

وفي المنوفية، استمر الدكتور عمرو مصطفى محمود عبدالصمد كمدير، والدكتور عماد رمضان خميس الفيومي وكيلاً.

وفي أسيوط، واصل الدكتور محمد زين الدين حافظ عمله كمدير، إلى جانب الدكتور محمد جمال أحمد والدكتور أحمد سيد محمد موسى كوكيلين.

مدراء جدد في الفيوم وكفر الشيخ وقنا وبني سويف

تم تصعيد الدكتور أيمن محمد عباس السعيد لمنصب مدير الشؤون الصحية في الفيوم (قادماً من الجيزة)، وعُينت الدكتورة نيفين شعبان أحمد عبدربه وكيلة.

وفي كفر الشيخ، بقي الدكتور محمد عطية أبو السعد مديرًا، والدكتورة سمر عارف محروس وكيلة.

وفي قنا، تم تعيين الدكتور أحمد محمود صادق أحمد مديرًا، والدكتورة سمر عاطف محمد وكيلة.

أما في بني سويف، فقد شغل الدكتور هاني مصطفى إبراهيم جميعه المنصب (قادماً من الشرقية)، بمشاركة الدكتور محمد أحمد قريبة.

استمرارية وتكليفات جديدة في باقي المحافظات

في أسوان : استمرار الدكتور محمد سعيد حسن ، والدكتور محمد النوبي عبدالوهاب سلامة كوكيل.

: استمرار الدكتور ، والدكتور كوكيل. في دمياط : تعيين الدكتور محمد عبدالخالق المتولي فرج مديرًا (من القاهرة)، والدكتور أحمد خليل محمد خليل والدكتورة أماني فكري البيومي القرش وكيلين.

: تعيين الدكتور مديرًا (من القاهرة)، والدكتور والدكتورة وكيلين. في الأقصر : جاء الدكتور أحمد أبو العطا عبد الله مديرًا للمديرية.

: جاء الدكتور مديرًا للمديرية. في الوادي الجديد : استمر الدكتور شريف صبحي غبريال ، وتعيين الدكتور أحمد رفعت حمدي علي مديرًا لمطروح، والدكتور حلمي عبدالله حلمي أغا وكيلاً.

: استمر الدكتور ، وتعيين الدكتور مديرًا لمطروح، والدكتور وكيلاً. في البحر الأحمر : استمرار الدكتور إسماعيل أحمد أمين في منصبه.

: استمرار الدكتور في منصبه. في السويس : تعيين الدكتورة ماري صبحي يسي مديرًا (من وكيل سابق)، مع استمرار الدكتورة ريم مصطفى محمود صالح في الإسماعيلية.

: تعيين الدكتورة مديرًا (من وكيل سابق)، مع استمرار الدكتورة في الإسماعيلية. في بورسعيد : استمر الدكتور وليد فتحي عبد المقصود كمدير.

: استمر الدكتور كمدير. في شمال سيناء : تعيين الدكتور عمرو عادل عبدالعال عبد الرؤوف .

: تعيين الدكتور . في جنوب سيناء: تعيين الدكتور هيثم محمد إبراهيم الشنهاب.

تطوير القيادات لمواكبة تحديات القطاع الصحي

تؤكد هذه الحركة الواسعة سعي وزارة الصحة لتحديث الهيكل القيادي بالمحافظات، بما يعزز جودة الخدمة الطبية ويرفع كفاءة الأداء الإداري والفني في ظل متغيرات وتحديات القطاع الصحي.

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