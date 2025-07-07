الحمص يحمي القلب ويقوي العظام ويُنظم السكر ويُحسن صحة الجهاز الهضمي

يُعد الحمص من أشهر البقوليات التي تُستخدم في المطابخ العالمية والعربية، ليس فقط لطعمه اللذيذ، بل لفوائده الصحية العديدة التي تجعله كنزًا غذائيًا متكاملًا، وأكدت دراسات غذائية حديثة أن تناول الحمص بانتظام قد يُساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وتقوية العظام، وتحسين الهضم.

ويعرض لكم الموجز فوائد الحمص .

يحمي القلب ويخفض الكوليسترول الضار

الحمص غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات التي تقي من الالتهابات المزمنة وتُعزز صحة الأوعية الدموية.

يقوي العظام ويقاوم هشاشتها

يحتوي الحمص على نسب عالية من الكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، وفيتامين K، وهي عناصر أساسية في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر ،ويساهم فيتامين K بشكل خاص في تعزيز امتصاص الكالسيوم وتثبيته داخل العظام.

مفيد لمرضى السكري ويساعد على التحكم في الوزن

نظرًا لمؤشره الجلايسيمي المنخفض، يُعد الحمص مناسبًا لمرضى السكري، حيث يُساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، كما تمنح الألياف والبروتينات الموجودة فيه شعورًا بالشبع لفترات طويلة، ما يساعد في التحكم بالشهية وتقليل الوزن.

يعزز صحة الجهاز الهضمي والمناعة

يساعد الحمص على تحسين حركة الأمعاء بفضل محتواه العالي من الألياف، كما يدعم البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما يعزز المناعة ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.

يدعم صحة الدماغ ويُقلل التوتر

يحتوي الحمص على فيتامين B6، والمغنيسيوم، والتريبتوفان، وهي عناصر أساسية في دعم وظائف الدماغ وتعزيز إفراز هرمون "السيروتونين"، المعروف بهرمون السعادة لذلك، فإن تناول الحمص بانتظام قد يُساهم في تحسين الحالة المزاجية، وتخفيف التوتر، وتقليل أعراض الاكتئاب، كما يدعم التركيز والذاكرة، خاصةً لدى الطلاب وكبار السن.

يعزز المناعة ويحمي من الأمراض المزمنة

يحتوي الحمص على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والبوليفينولات، إلى جانب فيتامين C والزنك، مما يجعله غذاءً فعالًا في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، كما تساهم هذه العناصر في الوقاية من السرطان عبر محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

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