الزيتون الأخضر .. غذاء خارق يحارب السرطان ويعزز شباب الجسم والمناعة

ووفقًا لما رصده موقع «الموجز»، فإن الزيتون الأخضر يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات الضرورية مثل الحديد، المغنيسيوم، فيتامين A، وE، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب وتقوية الدماغ، حيث يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية من خلال خفض نسبة الكوليسترول الضار ورفع الجيد، إلى جانب احتوائه على البوليفينول الذي يحمي الخلايا العصبية من الأكسدة ويقلل فرص الإصابة بألزهايمر.

ويُعد الزيتون الأخضر من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتكافح الالتهابات، إلى جانب قدرته على مقاومة الخلايا السرطانية، ما يجعله داعمًا قويًا للصحة العامة ومكافحًا طبيعيًا للسرطان.

كما يتميز الزيتون الأخضر بكونه مصدرًا غنيًا بالألياف التي تدعم الجهاز الهضمي، فضلًا عن احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم اللذين يحافظان على قوة العظام ويقيان من الهشاشة، بالإضافة إلى احتوائه على سعرات حرارية منخفضة، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لتقليل الوزن، حيث يساعد على الإحساس بالشبع والحد من الشعور بالجوع.

ولم تغفل الدراسات عن فوائده الجمالية؛ فبفضل وجود حمض "الأوليك"، يساهم الزيتون الأخضر في ترطيب البشرة، الحفاظ على مرونتها، وتقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

5 طرق مدهشة لاستخدام الزيتون الأخضر في طعامك اليومي

1. الإضافة إلى الطهي: يمكن استخدامه في الطواجن، البيتزا، والسلطات لإضافة نكهة مميزة.



2. تبولة الزيتون: عبر هرسه مع زيت الزيتون، الثوم، والأعشاب مثل الزعتر أو النعناع.



3. التجفيف: يُجفف تحت الشمس أو في الفرن ويُستخدم في أطباق الخبز أو الطهي.



4. خلطه مع المخللات: يمنح المزيج نكهة رائعة عند دمجه مع خضروات مملحة.



5. إضافته للصلصات: يُقطع ويُضاف إلى صلصات المكرونة أو السلطات لتعزيز الطعم.

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