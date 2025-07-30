انخفاض تدريجي للحرارة اليوم ورطوبة مرتفعة على القاهرة وشمال البلاد

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن التوقعات الخاصة بحالة الطقس في مختلف محافظات ومدن مصر.

ويستعرض "الموجز" في هذا التقرير حالة الطقس المتوقعة ،حيث تشهد البلاد، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن الطقس سيكون حارًا ورطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، في حين يشتد الحر وتزداد الرطوبة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء للاعتدال مع بقاء الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

سحب منخفضة وشبورة مائية ورياح ترفع الأمواج

من المنتظر تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر من الساعة الرابعة وحتى الثامنة، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على بعض شواطئ الساحل الشمالي، لا سيما في مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 1.5 و2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات

القاهرة: 35° عظمى / 26° صغرى

الإسكندرية: 31° عظمى / 24° صغرى

مطروح: 30° عظمى / 23° صغرى

سوهاج: 41° عظمى / 26° صغرى

قنا: 43° عظمى / 27° صغرى

أسوان: 45° عظمى / 30° صغرى

نصائح هامه للشعور بالانتعاش خلال الطقس الحار :

1- الحفاظ على رطوبة الجسم

من المهم جدًا الحفاظ على ترطيب الجسم خلال أيام الحر الشديد، ينصح بشرب كميات وفيرة من المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق، فالجفاف لا يؤدي فقط إلى الشعور بالعطش، بل قد يسبب الإرهاق والخمول ويؤثر على النشاط اليومي.

2-اختيار ملابس مناسبة للأجواء

احرص على ارتداء ملابس خفيفة وواسعة مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان، الألوان الفاتحة هي الخيار الأفضل في الصيف، كونها تعكس أشعة الشمس، في حين أن الألوان الداكنة تمتص الحرارة وتزيد الإحساس بها، كما يفضل ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

3- تناول أطعمة منعشة

بعض الأطعمة تساهم في خفض حرارة الجسم وتعزز من الإحساس بالانتعاش، مثل البطيخ، الخيار، النعناع، والزبادي، تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي خلال الموجة الحارة يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الطقس.

4- تقنين النشاط البدني في ساعات الذروة

تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة خلال فترات النهار التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، ويفضل إنجاز الأعمال أو التمارين الرياضية في ساعات الصباح الباكر أو المساء، إذا شعرت بأعراض مثل الدوخة أو الغثيان أثناء النشاط، عليك فورًا التوجه إلى مكان بارد وأخذ قسط من الراحة

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