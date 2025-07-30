الحكومة تكشف تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباء والمياه بالجيزة وخطة منع تكرارها

اعتذار رسمي من رئيس الوزراء للمواطنين..

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذارًا للمواطنين المتضررين من أزمة انقطاع الكهرباء والمياه التي شهدتها عدة مناطق بمحافظة الجيزة مؤخرًا، وأوضح أن ما حدث جاء نتيجة ظروف مناخية استثنائية، مشددًا على ضرورة وضع خطط عاجلة لمواجهة مثل هذه الأزمات مستقبلًا، مع التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت أمرًا متكررًا يتطلب استعدادات مستدامة

وزير الكهرباء: الكابلات السبب وراء الأزمة الأخيرة

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات التوليد تعمل بكفاءة وتتحمل الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن المشكلة لم تكن في المحطات أو المحولات، وإنما في كابلات قديمة تعرضت للتلف على عمق مترين تحت الأرض، ويعرض الموجز التفاصيل

وأضاف أن الوزارة قامت بتغيير هذه الكابلات وتنفيذ حل دائم عبر خط بديل لتغذية المحطة المتضررة، ليصل إنتاجها حاليًا إلى 109 ميجاوات بدلًا من 80 فقط، كما تم تنفيذ حفر نفقي جديد لتأمين الكابلات، وتوفير مصدر احتياطي لمحطة المياه المجاورة، إضافة إلى تشغيل 97 ماكينة توليد في مناطق مختلفة للحفاظ على استقرار الخدمة.

إنجاز غير مسبوق في إصلاح الشبكات

أشار وزير الكهرباء إلى أن فرق العمل تمكنت من إنجاز 27 وصلة كابلات بجهد 66 كيلو فولت خلال فترة قصيرة، وهو ما وصفه بالإنجاز غير المسبوق، بمشاركة أكثر من 1200 فني وعامل عملوا على مدار 24 ساعة متواصلة، ووجه الشكر للمواطنين على تعاونهم مع فرق الإصلاح، مؤكدًا أن مصر تمتلك شبكة قوية تضم أكثر من 57 ألف كيلومتر من الكابلات والموصلات.

وزير الإسكان: أزمة المياه سببها توقف 3 محطات رئيسية

بدوره، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انقطاع مياه الشرب أو ضعفها في بعض مناطق الجيزة جاء نتيجة توقف التغذية الكهربائية عن 3 محطات رئيسية هي: مأخذ جزيرة الذهب، ومحطة تنقية جزيرة الذهب، ومحطة أبو النمرس.

وأوضح أن هذه المحطات توفر نحو 30% من احتياجات محافظة الجيزة التي تنتج يوميًا 3.3 مليون متر مكعب من المياه لخدمة أكثر من 10 ملايين مواطن، بخلاف نحو 3 ملايين متردد على المحافظة يوميًا.

إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة

كشف وزير الإسكان أن الوزارة سارعت بتشغيل المولدات لاستعادة 50% من الطاقة التشغيلية، إضافة إلى إجراء مناورات بين المآخذ والشبكات لتوفير المياه للمناطق المتضررة، كما تم الدفع بأكثر من 55 سيارة تانك مياه لتغطية المناطق التي شهدت انقطاعًا كليًا.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ مشروعات بنية تحتية في الجيزة بقيمة 14 مليار جنيه تشمل تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومواجهة النمو العشوائي في بعض المناطق.

خطط مستقبلية لمواجهة الطوارئ

أكد وزير الإسكان أن هناك خطة لزيادة قدرة المولدات الاحتياطية لتغطية 100% من احتياجات محطات المياه في حالات الطوارئ، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، حتى لو تطلب الأمر استثمارات إضافية كبيرة

الحكومة تتحرك بخطوات عاجلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والمياه بالجيزة، مع وضع خطط طويلة المدى لمواجهة التغيرات المناخية والتوسع العشوائي وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين.

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