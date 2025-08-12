تأهيل 170 من قيادات الجهاز الإدارى للدولة على برامج ادارة الأزمات والتفاوض

تأهيل 170 من قيادات الجهاز الإدارى للدولة.. انطلقت فاعليات دورة تأهيل وتدريب 170 من الكوادر البشرية من قيادات الجهاز الإدارى للدولة بالتنسيق مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والمجلس الوطنى للتدريب والتعليم.

وتشمل الدورة برنامج ادارة الازمات والتفاوض والصعوبات التى تواجه مصر بالداخل والخارج وتحديات الهجمات السيبرانية وازمات التكنولوجيا الحديثة وايضا التوعية بكافة المخاطر التى تواجه قطاعات الدولة

الموجز يستعرض التفصيل، إذ أن الدورة يشارك فيها قيادات من الأجهزة الحكومية والجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة وايضا منظمات المجتمع المدنى وبحضور وفد رفيع المستوى من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا يترأسه اللواء أركان حرب حسام عكاشة نائب مدير الكلية العسكرية لمركز خدمة المجتمع واللواء أركان حرب عبدالعظيم محمد يوسف مشرف البرنامج والدكتور محمد السيد شريف مدير التنفيذي للمجلس الوطني منسق عام البرنامج واللواء عماد اليماني مدير التخطيط بالمجلس الوطني للتدريب.

