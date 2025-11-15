من بحري لـ قبلي.. مواعيد القطارات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

مع بداية الأسبوع ، يشهد زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على حجز تذاكر القطارات، خصوصًا مع عودة المغتربين إلى أماكن عملهم.

يقدم موقع "الموجز" قائمة مواعيد القطارات المكيفة والروسية التي تشمل جميع خطوط السكك الحديدية، اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، مع تقديم تفاصيل دقيقة عن المواعيد التي تتطلب الحجز المسبق.

- قطارات «تالجو» الفاخرة

قطار 2022 الإسكندرية ⇐ القاهرة (5:50 ص)

قطار 2025 القاهرة ⇐ الإسكندرية (8:00 ص)

قطار 2023 القاهرة ⇐ الإسكندرية (2:00 ظ)

قطار 2024 الإسكندرية ⇐ القاهرة (2:00 ظ)

قطار 2027 القاهرة ⇐ الإسكندرية (7:00 م)

قطار 2026 الإسكندرية ⇐ القاهرة (6:50 م)

- خط القاهرة ⇐ الإسكندرية

903 (6:00 ص) – 901 (8:10 ص) – 905 (9:00 ص) – 911 (10:00 ص) – 913 (12:30 ظ) – 917 (2:00 ظ) – 919 (2:25 ظ) – 915 (3:35 ع) – 925 (5:10 م) – 921 (6:00 م) – 923 (6:00 م) – 931 (8:15 م).

- خط الإسكندرية ⇐ القاهرة

902 (6:00 ص) – 906 (7:00 ص) – 900 (8:15 ص) – 912 (11:30 ص) – 914 (1:00 ظ) – 916 (2:00 ظ) – 922 (3:30 ع) – 928 (3:00 م) – 930 (8:10 م) – 18 روسي (1:10 ظ) – 28 روسي (8:20 م).

- خط القاهرة ⇐ الصعيد (أسيوط – الأقصر – أسوان)

978 (6:30 ص) – 980 (8:00 ص) – 2010 (10:00 ص) – 982 (12:00 ظ) – 986 (1:00 ظ) – 2006 (5:15 ع) – 2012 (5:30 ع) – 988 (7:00 م) – 2014 (9:00 م) – 976 (9:30 م) – 996 (10:00 م).

- القطارات الروسي (القاهرة ⇐ الصعيد)

974 (5:30 ص) – 1006 (6:00 ص) – 80 (8:30 ص) – 1004 (9:30 ص) – 160 (12:15 ظ) – 972 (2:20 ظ) – 188 (6:00 م) – 1012 (8:20 م).

- خط أسوان ⇐ القاهرة

2011 (5:15 ص) – 981 (5:30 ص) – 983 (7:30 ص) – 2013 (2:30 ظ) – 2007 (3:15 ع) – 2015 (4:00 م) – 1903 (5:00 م) – 997 (8:45 م) – 989 (11:00 م).

- القطارات الروسي (أسوان ⇐ القاهرة)

81 (4:30 ص) – 1013 (1:50 ظ) – 1015 (5:30 م) – 187 (6:30 م) – 1011 (11:20 م).

- القطارات الممتدة بين الإسكندرية ⇐ الصعيد

88 الإسكندرية ⇐ أسوان (5:00 م) – 89 أسوان ⇐ الإسكندرية (11:15 ص) – 164 الإسكندرية ⇐ أسوان (12:00 ظ) – 2008 الإسكندرية ⇐ أسوان (7:00 م) – 1009 الإسكندرية ⇐ أسوان (8:25 ص) – 158 الإسكندرية ⇐ الأقصر (7:15 ص) – 935 الأقصر ⇐ الإسكندرية (10:30 م).

أهم نصائح السكة الحديد للمواطنين:

الحضور قبل موعد القطار.

عدم عبور القضبان.

الالتزام بالتعليمات داخل المحطة والقطار.

عدم الوقوف في الأبواب أثناء الحركة.

شراء التذاكر من المنافذ الرسمية فقط.

الإبلاغ عن أي سلوك مريب أو مخالف.

عدم حمل مواد قابلة للاشتعال.

