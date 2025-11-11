من الإسكندرية لـ أسوان.. مواعيد القطارات الأربعاء 12 نوفمبر 2025

تشهد حركة تشغيل القطارات، اليوم الأربعاء ، انتظامًا كاملًا على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، وفق ما أعلنته هيئة السكة الحديد، التي أكدت استمرار تطبيق إجراءات الأمان والسلامة حفاظًا على راحة الركاب وضمان انضباط التشغيل اليومي.

انتظام الرحلات وتطبيق إجراءات الأمان

أوضحت الهيئة أن جداول التشغيل تسير وفق الخطة الزمنية المحددة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الحركة اليومية على مختلف الخطوط، والتشديد على الالتزام بتعليمات السلامة داخل المحطات وعربات القطارات.

جدول قطارات «التالجو»

على خط القاهرة - الإسكندرية، يتحرك قطار «تالجو» رقم 2025 من القاهرة في تمام الثامنة صباحًا ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا، بينما ينطلق القطار 2023 من القاهرة الثانية ظهرًا ويصل 4:30 مساءً، في حين يغادر القطار 2024 الإسكندرية في الثانية ظهرًا متجهًا إلى القاهرة في 4:30 مساءً.

القطارات المكيفة والروسي

تواصل الهيئة تشغيل القطارات المكيفة والروسي على خطوط الوجهين، ومن أبرزها:

قطار رقم 903 من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 6:00 صباحًا.

قطار رقم 911 الساعة 10:00 صباحًا.

قطار رقم 917 الساعة 2:00 ظهرًا.

قطار رقم 931 الساعة 8:15 مساءً.

كما تنطلق رحلات القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة في مواعيد منتظمة، أبرزها القطار 902 الساعة 6:00 صباحًا، و906 الساعة 7:00 صباحًا، و914 الساعة 1:00 ظهرًا، و930 الساعة 8:10 مساءً.

خطوط الوجه القبلي

على خط القاهرة - أسوان، يتحرك القطار 978 الساعة 6:30 صباحًا متجهًا إلى أسيوط، والقطار 980 الساعة 8:00 صباحًا إلى أسوان، بينما ينطلق القطار 2006 الساعة 5:15 مساءً، والقطار 988 الساعة 7:00 مساءً في الاتجاه ذاته.

أما في الاتجاه المعاكس، فتتحرك القطارات من أسوان إلى القاهرة بانتظام، منها القطار 2011 الساعة 5:15 صباحًا، والقطار 983 الساعة 7:30 صباحًا، والقطار 2015 الساعة 4:00 مساءً.

استمرار الانضباط على جميع الخطوط

وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار جهودها لتحسين الخدمة ومتابعة أداء القطارات لحظة بلحظة، مع الالتزام بجداول التشغيل اليومية على خطوط الإسكندرية – القاهرة – أسوان، إلى جانب الخطوط الفرعية التي تربط المحافظات ببعضها، بما يضمن سهولة التنقل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

