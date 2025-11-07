من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام حركة القطارات اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، على مختلف الخطوط المتجهة من وإلى المحافظات، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة، لضمان راحة الركاب وسلاسة التشغيل اليومي.

وأكدت الهيئة أنها تتابع حركة الرحلات ميدانيًا على مدار الساعة لضمان الانضباط الكامل للمواعيد وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لجميع المسافرين.



- القطارات العاملة اليوم بين القاهرة والإسكندرية

قطارات تالجو السريعة:

2025 من القاهرة 8:00 ص، يصل الإسكندرية 10:30 ص.

2023 من القاهرة 2:00 ظ، يصل 4:30 م.

2027 من القاهرة 7:00 م، يصل 9:30 م.

2024 من الإسكندرية 2:00 ظ، يصل القاهرة 4:30 م.

القطارات المكيفة والروسي:

903 من القاهرة 6:00 ص.

905 من القاهرة 9:00 ص.

917 من القاهرة 2:00 ظ.

925 من القاهرة 5:10 م.

931 من القاهرة 8:15 م.

902 من الإسكندرية 6:00 ص.

906 من الإسكندرية 7:00 ص.

912 من الإسكندرية 11:30 ص.

916 من الإسكندرية 2:00 ظ.

928 من الإسكندرية 3:00 م.

930 من الإسكندرية 8:10 م.

- القطارات العاملة بين القاهرة وأسوان

القطارات المكيفة:

980 من القاهرة 8:00 ص.

986 من القاهرة 1:00 ظ.

2006 من القاهرة 5:15 م.

2014 من القاهرة 9:00 م.

996 من القاهرة 10:00 م.

981 من أسوان 5:30 ص.

2007 من أسوان 3:15 م.

1903 من أسوان 5:00 م.

997 من أسوان 8:45 م.

القطارات الروسي:

974 من القاهرة 5:30 ص.

188 من القاهرة 6:00 م.

1015 من أسوان 5:30 م.

1011 من أسوان 11:20 م.

- قطارات تربط المحافظات بين الشمال والجنوب

88 الإسكندرية – أسوان: 5:00 م.

89 أسوان – الإسكندرية: 11:15 ص.

1008 الإسكندرية – أسوان: 7:35 م.

157 أسوان – القاهرة: 7:40 م.

158 الإسكندرية – الأقصر: 7:15 ص.

وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار تطبيق إجراءات السلامة، وتكثيف الخدمات داخل المحطات وعلى الأرصفة لضمان راحة وأمان الركاب في جميع الرحلات اليومية.

