ننشر جدول مواعيد القطارات من قبلي لبحري اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة القطارات غدًا الأحد 2 نوفمبر 2025 على خطوط الوجهين القبلي والبحري، وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان الالتزام بالمواعيد ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



وأكدت الهيئة استعدادها الكامل لاستيعاب حركة السفر المتزايدة، خاصة مع توافد المواطنين على القاهرة تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى توفير مقاعد إضافية وخدمات إلكترونية للحجز لتسهيل تنقل الركاب.

انتظام كامل فى مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى أسوان

- قطارات تالجو

قطار 2022 الإسكندرية ⇐ القاهرة (5:50 ص)، قطار 2025 القاهرة ⇐ الإسكندرية (8:00 ص)، قطار 2023 القاهرة ⇐ الإسكندرية (2:00 ظ)، قطار 2024 الإسكندرية ⇐ القاهرة (2:00 ظ)، قطار 2027 القاهرة ⇐ الإسكندرية (7:00 م)، قطار 2026 الإسكندرية ⇐ القاهرة (6:50 م).

-خط القاهرة ⇐ الإسكندرية

قطار 903 (6:00 ص)، قطار 901 (8:10 ص)، قطار 905 (9:00 ص)، قطار 911 (10:00 ص)، قطار 913 (12:30 ظ)، قطار 917 (2:00 ظ)، قطار 919 (2:25 ظ)، قطار 915 (3:35 ع)، قطار 925 (5:10 م)، قطار 921 (6:00 م)، قطار 923 (6:00 م)، قطار 931 (8:15 م).

- خط الإسكندرية ⇐ القاهرة

قطار 902 (6:00 ص)، قطار 906 (7:00 ص)، قطار 900 (8:15 ص)، قطار 912 (11:30 ص)، قطار 914 (1:00 ظ)، قطار 916 (2:00 ظ)، قطار 922 (3:30 ع)، قطار 928 (3:00 م)، قطار 930 (8:10 م)، قطار 18 روسي (1:10 ظ)، قطار 28 روسي (8:20 م).

- خط القاهرة ⇐ الصعيد (أسيوط – الأقصر – أسوان)

قطار 978 (6:30 ص)، قطار 980 (8:00 ص)، قطار 2010 (10:00 ص)، قطار 982 (12:00 ظ)، قطار 986 (1:00 ظ)، قطار 2006 (5:15 ع)، قطار 2012 (5:30 ع)، قطار 988 (7:00 م)، قطار 2014 (9:00 م)، قطار 976 (9:30 م)، قطار 996 (10:00 م).

- القطارات الروسي (القاهرة ⇐ الصعيد)

قطار 974 (5:30 ص)، قطار 1006 (6:00 ص)، قطار 80 (8:30 ص)، قطار 1004 (9:30 ص)، قطار 160 (12:15 ظ)، قطار 972 (2:20 ظ)، قطار 188 (6:00 م)، قطار 1012 (8:20 م).

- خط أسوان ⇐ القاهرة

قطار 2011 (5:15 ص)، قطار 981 (5:30 ص)، قطار 983 (7:30 ص)، قطار 2013 (2:30 ظ)، قطار 2007 (3:15 ع)، قطار 2015 (4:00 م)، قطار 1903 (5:00 م)، قطار 997 (8:45 م)، قطار 989 (11:00 م).

- القطارات الروسي (أسوان ⇐ القاهرة)

قطار 81 (4:30 ص)، قطار 1013 (1:50 ظ)، قطار 1015 (5:30 م)، قطار 187 (6:30 م)، قطار 1011 (11:20 م).

- القطارات الممتدة بين الإسكندرية ⇐ الصعيد

قطار 88 الإسكندرية ⇐ أسوان (5:00 م)، قطار 89 أسوان ⇐ الإسكندرية (11:15 ص)، قطار 164 الإسكندرية ⇐ أسوان (12:00 ظ)، قطار 2008 الإسكندرية ⇐ أسوان (7:00 م)، قطار 1009 الإسكندرية ⇐ أسوان (8:25 ص)، قطار 158 الإسكندرية ⇐ الأقصر (7:15 ص)، قطار 935 الأقصر ⇐ الإسكندرية (10:30 م).

اقرأ أيضًا:

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 | التفاصيل



زيادة جديدة في المعاشات تبدأ من أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل وجدول الصرف



