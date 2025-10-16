تحديث يومي لخدمة الركاب.. مواعيد قطارات الخميس 16 أكتوبر 2025

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها التطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط الزمني لحركة القطارات، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لتحديث أسطول القطارات والبنية التحتية، بما يضمن توفير رحلات آمنة ومريحة تلبي احتياجات الركاب المتزايدة، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على القطارات كوسيلة نقل رئيسية تتميز بالسرعة والانضباط وتكلفتها المناسبة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الموجز» أحدث مواعيد قطارات اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 للوجهين البحري والقبلي، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة السكك الحديدية، تسهيلًا على المواطنين في التعرف على مواعيد القطارات والانطلاق إلى وجهاتهم بكل سهولة ويسر.





أولاً: قطارات الوجه البحري (القاهرة – الإسكندرية والعكس) من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار (119) تهوية – يقوم 5:00 ص

قطار (903) مكيف – 6:00 ص

قطار (2025) تالجو – 8:00 ص

قطار (905) VIP – 9:00 ص

قطار (913) مكيف – 12:00 ظ

قطار (917) VIP – 3:00 م

قطار (923) مكيف – 4:00 م

قطار (925) مكيف – 6:15 م

قطار (931) مكيف – 8:15 م

من الإسكندرية إلى القاهرة:

قطار (902) مكيف – 6:00 ص

قطار (906) VIP – 7:00 ص

قطار (900) مكيف – 8:15 ص

قطار (912) مكيف – 11:30 ص

قطار (916) VIP – 2:00 م

قطار (922) مكيف – 3:30 م

قطار (928) مكيف – 7:00 م

قطار (930) مكيف – 8:10 م

قطار (28) روسي – 8:20 م

ثانياً: قطارات الوجه القبلي (القاهرة – أسوان والعكس)

من القاهرة إلى أسوان:

قطار (980) VIP – 8:00 ص

قطار (982) VIP – 12:00 ظ

قطار (986) مكيف – 2:00 م

قطار (2006) مكيف – 5:15 م

قطار (2012) مكيف – 5:30 م

قطار (988) مكيف – 7:10 م

قطار (2014) VIP – 9:00 م

قطار (996) مكيف – 10:00 م

قطار (2030) تالجو – 7:00 م

من أسوان إلى القاهرة:

قطار (981) VIP – 5:30 ص

قطار (983) VIP – 7:30 ص

قطار (2013) مكيف – 2:05 م

قطار (2007) VIP – 3:15 م

قطار (997) VIP – 8:45 م

قطار (989) مطور – 11:00 م

قطار (2031) تالجو – 7:00 م

قطار (1011) تهوية – 11:20 م

ثالثاً: خطوط مختارة من الإسكندرية إلى الصعيد والعكس

قطار (88) الإسكندرية – أسوان (مكيف) قيام 5:00 م

قطار (164) الإسكندرية – أسوان (تهوية) قيام 12:00 ظ

قطار (934) الإسكندرية – الأقصر (VIP) قيام 1:10 م

قطار (935) الأقصر – الإسكندرية (VIP) قيام 10:40 م

قطار (2008) الإسكندرية – أسوان (VIP) قيام 8:00 م

رابعاً: خط القاهرة – طنطا – المنصورة

قطار (948) المنصورة – القاهرة قيام 5:35 ص

قطار (1914) المنصورة – شبرا الخيمة قيام 6:35 ص

قطار (1915) شبرا الخيمة – المنصورة قيام 3:35 م

قطار (65) طنطا – المنصورة قيام 4:50 م

تنويه من هيئة السكة الحديد:

يُنصح الركاب بالوصول إلى المحطات قبل موعد القطار بـ15 دقيقة على الأقل لضمان صعود آمن، مع متابعة التحديثات اليومية على الموقع الرسمي للهيئة تحسبًا لأي تغييرات في الجداول.

اقرأ أيضًا:

حادث تدافع بمحطة مترو مسرة بسبب كرسي متحرك.. التفاصيل الكاملة



مواعيد مترو الأنفاق 2025.. التعديلات والمواعيد الجديدة