siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الخدمات

من الإسكندرية لأسوان.. ننشر مواعيد قطارات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام حركة القطارات اليوم الخميس 6  نوفمبر 2025، على مختلف خطوط الوجهين القبلي والبحري، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لتحقيق أعلى مستويات الأمان والانضباط في التشغيل اليومي.

وأوضحت الهيئة أن جميع القطارات – سواء المكيفة أو الروسي أو التالجو – تسير وفق جداولها المحددة بين المحافظات، مع الالتزام الكامل بمواعيد الانطلاق والوصول لتوفير أفضل خدمة للمسافرين.

وفي هذا السياق، جاءت مواعيد قطارات  كالآتي:

- القطارات العاملة اليوم بين القاهرة والإسكندرية

قطارات تالجو السريعة:

2025 من القاهرة 8:00 ص، يصل الإسكندرية 10:30 ص.

2023 من القاهرة 2:00 ظ، يصل 4:30 م.

2027 من القاهرة 7:00 م، يصل 9:30 م.

2024 من الإسكندرية 2:00 ظ، يصل القاهرة 4:30 م.

القطارات المكيفة والروسي:

903 من القاهرة 6:00 ص.

905 من القاهرة 9:00 ص.

917 من القاهرة 2:00 ظ.

925 من القاهرة 5:10 م.

931 من القاهرة 8:15 م.

902 من الإسكندرية 6:00 ص.

906 من الإسكندرية 7:00 ص.

912 من الإسكندرية 11:30 ص.

916 من الإسكندرية 2:00 ظ.

928 من الإسكندرية 3:00 م.

930 من الإسكندرية 8:10 م.

لا يفوتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

مكيف وروسي .. جدول مواعيد القطارات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

- القطارات العاملة بين القاهرة وأسوان

القطارات المكيفة:

980 من القاهرة 8:00 ص.

986 من القاهرة 1:00 ظ.

2006 من القاهرة 5:15 م.

2014 من القاهرة 9:00 م.

996 من القاهرة 10:00 م.

981 من أسوان 5:30 ص.

2007 من أسوان 3:15 م.

1903 من أسوان 5:00 م.

997 من أسوان 8:45 م.

القطارات الروسي:

974 من القاهرة 5:30 ص.

188 من القاهرة 6:00 م.

1015 من أسوان 5:30 م.

1011 من أسوان 11:20 م.

- قطارات تربط المحافظات بين الشمال والجنوب

88 الإسكندرية – أسوان: 5:00 م.

89 أسوان – الإسكندرية: 11:15 ص.

1008 الإسكندرية – أسوان: 7:35 م.

157 أسوان – القاهرة: 7:40 م.

158 الإسكندرية – الأقصر: 7:15 ص.

وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار تطبيق إجراءات السلامة، وتكثيف الخدمات داخل المحطات وعلى الأرصفة لضمان راحة وأمان الركاب في جميع الرحلات اليومية.

 

اقرأ أيضًا: 

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 | التفاصيل
 

زيادة جديدة في المعاشات تبدأ من أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل وجدول الصرف


 

لا يفوتك

من الصعيد للإسكندرية.. "السكة الحديد" تعلن مواعيد القطارات ابتداءً من اليوم الثلاثاء

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات اليوم الخميس23 أكتوبر 2025 على خطوط مصر
تم نسخ الرابط