من الإسكندرية لأسوان.. ننشر مواعيد قطارات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام حركة القطارات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، على مختلف خطوط الوجهين القبلي والبحري، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لتحقيق أعلى مستويات الأمان والانضباط في التشغيل اليومي.
وأوضحت الهيئة أن جميع القطارات – سواء المكيفة أو الروسي أو التالجو – تسير وفق جداولها المحددة بين المحافظات، مع الالتزام الكامل بمواعيد الانطلاق والوصول لتوفير أفضل خدمة للمسافرين.
وفي هذا السياق، جاءت مواعيد قطارات كالآتي:
- القطارات العاملة اليوم بين القاهرة والإسكندرية
قطارات تالجو السريعة:
2025 من القاهرة 8:00 ص، يصل الإسكندرية 10:30 ص.
2023 من القاهرة 2:00 ظ، يصل 4:30 م.
2027 من القاهرة 7:00 م، يصل 9:30 م.
2024 من الإسكندرية 2:00 ظ، يصل القاهرة 4:30 م.
القطارات المكيفة والروسي:
903 من القاهرة 6:00 ص.
905 من القاهرة 9:00 ص.
917 من القاهرة 2:00 ظ.
925 من القاهرة 5:10 م.
931 من القاهرة 8:15 م.
902 من الإسكندرية 6:00 ص.
906 من الإسكندرية 7:00 ص.
912 من الإسكندرية 11:30 ص.
916 من الإسكندرية 2:00 ظ.
928 من الإسكندرية 3:00 م.
930 من الإسكندرية 8:10 م.
- القطارات العاملة بين القاهرة وأسوان
القطارات المكيفة:
980 من القاهرة 8:00 ص.
986 من القاهرة 1:00 ظ.
2006 من القاهرة 5:15 م.
2014 من القاهرة 9:00 م.
996 من القاهرة 10:00 م.
981 من أسوان 5:30 ص.
2007 من أسوان 3:15 م.
1903 من أسوان 5:00 م.
997 من أسوان 8:45 م.
القطارات الروسي:
974 من القاهرة 5:30 ص.
188 من القاهرة 6:00 م.
1015 من أسوان 5:30 م.
1011 من أسوان 11:20 م.
- قطارات تربط المحافظات بين الشمال والجنوب
88 الإسكندرية – أسوان: 5:00 م.
89 أسوان – الإسكندرية: 11:15 ص.
1008 الإسكندرية – أسوان: 7:35 م.
157 أسوان – القاهرة: 7:40 م.
158 الإسكندرية – الأقصر: 7:15 ص.
وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار تطبيق إجراءات السلامة، وتكثيف الخدمات داخل المحطات وعلى الأرصفة لضمان راحة وأمان الركاب في جميع الرحلات اليومية.
اقرأ أيضًا:
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025 | التفاصيل
زيادة جديدة في المعاشات تبدأ من أغسطس 2025.. اعرف التفاصيل وجدول الصرف