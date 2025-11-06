من الإسكندرية لأسوان.. ننشر مواعيد قطارات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام حركة القطارات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، على مختلف خطوط الوجهين القبلي والبحري، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لتحقيق أعلى مستويات الأمان والانضباط في التشغيل اليومي.

وأوضحت الهيئة أن جميع القطارات – سواء المكيفة أو الروسي أو التالجو – تسير وفق جداولها المحددة بين المحافظات، مع الالتزام الكامل بمواعيد الانطلاق والوصول لتوفير أفضل خدمة للمسافرين.

وفي هذا السياق، جاءت مواعيد قطارات كالآتي:

- القطارات العاملة اليوم بين القاهرة والإسكندرية

قطارات تالجو السريعة:

2025 من القاهرة 8:00 ص، يصل الإسكندرية 10:30 ص.

2023 من القاهرة 2:00 ظ، يصل 4:30 م.

2027 من القاهرة 7:00 م، يصل 9:30 م.

2024 من الإسكندرية 2:00 ظ، يصل القاهرة 4:30 م.

القطارات المكيفة والروسي:

903 من القاهرة 6:00 ص.

905 من القاهرة 9:00 ص.

917 من القاهرة 2:00 ظ.

925 من القاهرة 5:10 م.

931 من القاهرة 8:15 م.

902 من الإسكندرية 6:00 ص.

906 من الإسكندرية 7:00 ص.

912 من الإسكندرية 11:30 ص.

916 من الإسكندرية 2:00 ظ.

928 من الإسكندرية 3:00 م.

930 من الإسكندرية 8:10 م.

- القطارات العاملة بين القاهرة وأسوان

القطارات المكيفة:

980 من القاهرة 8:00 ص.

986 من القاهرة 1:00 ظ.

2006 من القاهرة 5:15 م.

2014 من القاهرة 9:00 م.

996 من القاهرة 10:00 م.

981 من أسوان 5:30 ص.

2007 من أسوان 3:15 م.

1903 من أسوان 5:00 م.

997 من أسوان 8:45 م.

القطارات الروسي:

974 من القاهرة 5:30 ص.

188 من القاهرة 6:00 م.

1015 من أسوان 5:30 م.

1011 من أسوان 11:20 م.

- قطارات تربط المحافظات بين الشمال والجنوب

88 الإسكندرية – أسوان: 5:00 م.

89 أسوان – الإسكندرية: 11:15 ص.

1008 الإسكندرية – أسوان: 7:35 م.

157 أسوان – القاهرة: 7:40 م.

158 الإسكندرية – الأقصر: 7:15 ص.

وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار تطبيق إجراءات السلامة، وتكثيف الخدمات داخل المحطات وعلى الأرصفة لضمان راحة وأمان الركاب في جميع الرحلات اليومية.

