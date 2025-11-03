مكيف وروسي .. جدول مواعيد القطارات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة القطارات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

على خطوط الوجهين القبلي والبحري، وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان الالتزام بالمواعيد.

وأكدت الهيئة استعدادها الكامل لاستيعاب حركة السفر المتزايدة، خاصة مع توافد المواطنين، وطلاب الجامعات ، من مختلف المحافظات مشيرة إلى توفير مقاعد إضافية وخدمات إلكترونية للحجز لتسهيل تنقل الركاب.

- قطارات تالجو

قطار 2022 الإسكندرية ⇐ القاهرة (5:50 ص)، قطار 2025 القاهرة ⇐ الإسكندرية (8:00 ص)، قطار 2023 القاهرة ⇐ الإسكندرية (2:00 ظ)، قطار 2024 الإسكندرية ⇐ القاهرة (2:00 ظ)، قطار 2027 القاهرة ⇐ الإسكندرية (7:00 م)، قطار 2026 الإسكندرية ⇐ القاهرة (6:50 م).

-خط القاهرة ⇐ الإسكندرية

قطار 903 (6:00 ص)، قطار 901 (8:10 ص)، قطار 905 (9:00 ص)، قطار 911 (10:00 ص)، قطار 913 (12:30 ظ)، قطار 917 (2:00 ظ)، قطار 919 (2:25 ظ)، قطار 915 (3:35 ع)، قطار 925 (5:10 م)، قطار 921 (6:00 م)، قطار 923 (6:00 م)، قطار 931 (8:15 م).

- خط الإسكندرية ⇐ القاهرة

قطار 902 (6:00 ص)، قطار 906 (7:00 ص)، قطار 900 (8:15 ص)، قطار 912 (11:30 ص)، قطار 914 (1:00 ظ)، قطار 916 (2:00 ظ)، قطار 922 (3:30 ع)، قطار 928 (3:00 م)، قطار 930 (8:10 م)، قطار 18 روسي (1:10 ظ)، قطار 28 روسي (8:20 م).

- خط القاهرة ⇐ الصعيد (أسيوط – الأقصر – أسوان)

قطار 978 (6:30 ص)، قطار 980 (8:00 ص)، قطار 2010 (10:00 ص)، قطار 982 (12:00 ظ)، قطار 986 (1:00 ظ)، قطار 2006 (5:15 ع)، قطار 2012 (5:30 ع)، قطار 988 (7:00 م)، قطار 2014 (9:00 م)، قطار 976 (9:30 م)، قطار 996 (10:00 م).

- القطارات الروسي (القاهرة ⇐ الصعيد)

قطار 974 (5:30 ص)، قطار 1006 (6:00 ص)، قطار 80 (8:30 ص)، قطار 1004 (9:30 ص)، قطار 160 (12:15 ظ)، قطار 972 (2:20 ظ)، قطار 188 (6:00 م)، قطار 1012 (8:20 م).

- خط أسوان ⇐ القاهرة

قطار 2011 (5:15 ص)، قطار 981 (5:30 ص)، قطار 983 (7:30 ص)، قطار 2013 (2:30 ظ)، قطار 2007 (3:15 ع)، قطار 2015 (4:00 م)، قطار 1903 (5:00 م)، قطار 997 (8:45 م)، قطار 989 (11:00 م).

- القطارات الروسي (أسوان ⇐ القاهرة)

قطار 81 (4:30 ص)، قطار 1013 (1:50 ظ)، قطار 1015 (5:30 م)، قطار 187 (6:30 م)، قطار 1011 (11:20 م).

- القطارات الممتدة بين الإسكندرية ⇐ الصعيد

قطار 88 الإسكندرية ⇐ أسوان (5:00 م)، قطار 89 أسوان ⇐ الإسكندرية (11:15 ص)، قطار 164 الإسكندرية ⇐ أسوان (12:00 ظ)، قطار 2008 الإسكندرية ⇐ أسوان (7:00 م)، قطار 1009 الإسكندرية ⇐ أسوان (8:25 ص)، قطار 158 الإسكندرية ⇐ الأقصر (7:15 ص)، قطار 935 الأقصر ⇐ الإسكندرية (10:30 م).

