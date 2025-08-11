الطقس غدًا الثلاثاء.. موجة حر تاريخية تضرب مصر والعظمى بالقاهرة 40� وأسوان 47�

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الثلاثاء 12 أغسطس موجة شديدة الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويميل للحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر ، ويرصد موقع الموجز الظواهر الجويه.

شبورة مائية تعيق الرؤية صباحًا

أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، أن شبورة مائية ستتكون من 8:40 صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء ومدن القناة.

أمطار رعدية وفرص سيول على بعض المناطق

شمال مصر: أمطار خفيفة ورعدية متوقعة على السلوم ومطروح.

جنوب ووسط سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة، رعدية أحيانًا، قد تصل إلى حد السيول.

جنوب الصعيد: أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

من المتوقع اضطراب حركة الملاحة على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40–60 كم/س، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 و3.5 متر.

ارتفاع الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة

ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المعلنة في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات.

درجات الحرارة في أبرز المدن غدًا

القاهرة: العظمى 40° والصغرى 28°

الإسكندرية: العظمى 36° والصغرى 26°

مطروح: العظمى 32° والصغرى 25°

سوهاج: العظمى 44° والصغرى 27°

قنا: العظمى 46° والصغرى 30°

أسوان: العظمى 47° والصغرى 32°

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين :

وجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في كافة المناطق. وشملت التوجيهات، خاصة لكبار السن ومرضى السكري والقلب وارتفاع الضغط، بضرورة شرب الكثير من المياه والعصائر الطبيعية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. كما أوصت بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وإغلاق النوافذ جيدًا خلال ساعات النهار لتقليل دخول أشعة الشمس والأتربة، والاستعانة بالمراوح والمبردات، مع إعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

كما نصحت وزارة الصحة والسكان كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال بتجنب الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة، والتوجه الفوري إلى أقرب مستشفى عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.

