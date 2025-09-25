أجواء خريفية معتدلة اليوم.. شبورة صباحية وحرارة العظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس 25 سبتمبر، طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما يكون حاراً على أغلب أنحاء الجمهورية نهاراً ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



شبورة مائية على الطرق

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، عن تكوّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحاً، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مروراً بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص ضعيفة للأمطار ورذاذ خفيف

وأشار شاهين إلى وجود احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على أن تكون غير مؤثرة. كما قد تظهر سحب منخفضة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحبها أحياناً رذاذ خفيف.

نشاط رياح واضطراب الملاحة

من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد، قد تثير الرمال والأتربة خاصة بمحافظة البحر الأحمر. كما حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.



درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 31 – الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 21

مطروح: العظمى 28 – الصغرى 20

سوهاج: العظمى 34 – الصغرى 21

قنا: العظمى 35 – الصغرى 24

أسوان: العظمى 35 – الصغرى 25

نصائح هامة للمواطنين

تجنّب أشعة الشمس المباشرة وقت الذروة (من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا).

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

القيادة بحذر أثناء فترات الشبورة.

تأجيل الأنشطة الخارجية الشاقة إلى فترة المساء.

متابعة حالة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضًا:

طقس الاثنين.. رطوبة مرتفعة وأمطار رعدية وهبّات حرارية تضرب عدة مناطق



أجواء شديدة الحرارة نهارًا .. ورطوبة مرتفعة تعمّ البلاد غداً السبت