الأمم المتحدة تكشف لغز تعطل السلم المتحرك مع ترامب وميلانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، نتائج التحقيق في واقعة تعطل السلم الكهربائي الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عند دخولهما مقر الجمعية العامة في نيويورك، وهو المشهد الذي أثار جدلاً واسعًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

سبب التوقف المفاجئ

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن التحقيقات أثبتت أن أحد مصوري البيت الأبيض تسبّب عن غير قصد في تشغيل خاصية الأمان المدمجة بالسلم المتحرك، ما أدى إلى توقفه المفاجئ.



وأشار دوجاريك إلى أن هذه الخاصية صُممت خصيصًا لحماية المستخدمين ومنع وقوع حوادث أثناء الحركة.



ترامب يسخر من الموقف

وخلال كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يفوّت ترامب الفرصة للتعليق بسخرية على الحادث، قائلاً: "الأمم المتحدة قدمت لي سلّمًا سيئًا وقارئًا آليًا معطّلًا"، في إشارة إلى العطل الذي أصاب جهاز العرض الإلكتروني الخاص بخطابه.



الأمم المتحدة والبيت الأبيض.. تبادل مسؤوليات

وفيما يتعلق بجهاز العرض، أكدت الأمم المتحدة أن البيت الأبيض هو الجهة المسؤولة عن تشغيله وصيانته، بينما طالبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفت، بفتح تحقيق داخلي لمحاسبة المتسبب في الواقعة.

