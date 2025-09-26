بين الموت والحياه.. طفل ينجو بأعجوبة من رحلة مخبأة في عجلات طائرة

أعلنت السلطات الهندية أن صبيًا أفغانيًا، يبلغ من العمر نحو 13 عامًا، تمكن من السفر خلسة من كابول إلى نيودلهي، بعد أن اختبأ داخل حجرة عجلات طائرة تابعة لشركة "كام إير" الأفغانية ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

لحظة العثور على الصبي

وبحسب بيان قوة الأمن الصناعي المركزي في الهند، فقد تم العثور على الصبي وهو يتجول على مدرج مطار "أنديرا غاندي" الدولي عقب هبوط الطائرة صباح الأحد.

هوية الصبي ورحلته الخطيرة

خلال التحقيقات، أوضح الصبي أنه ينحدر من ولاية قندوز شمالي أفغانستان، وقد تسلل إلى الطائرة واختبأ في عجلات الهبوط المركزية الخلفية، قاطعًا مسافة تقارب ألف كيلومتر في رحلة استغرقت نحو ساعة ونصف.

مفاجأة غريبة في مخبأ الطائرة

كما كشفت السلطات عن عثورها على مكبر صوت أحمر صغير بجوار المكان الذي اختبأ فيه الطفل، في واقعة وصفتها الأجهزة الأمنية بالـ"استثنائية".

اقرأ أيضًا:

انسحاب أمريكي جديد من اليونسكو.. ترامب يعيد تكرار القرار السابق



الكرملين: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا لا تعرقل مسار التطبيع مع واشنطن