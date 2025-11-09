بث مباشر مباراة السوبر المصري.. الأهلي والزمالك في كلاسيكو من نار

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية انطلاق بث مباشر مباراة السوبر المصري التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في مواجهة تكتب فصلًا جديدًا من تاريخ مباراة القمة التي تخطف الأنظار دائمًا داخل وخارج مصر، ويُقام اللقاء مساء الأحد 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية غير مسبوقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد بث مباشر مباراة السوبر المصري

تنطلق بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت السعودية، و7:30 بتوقيت الإمارات، ويترقب عشاق الفريقين لحظة البداية، لمشاهدة واحدة من أقوى المواجهات في تاريخ مباراة القمة، التي تتجاوز حدود المنافسة المحلية لتصبح حدثًا عربيًا ينتظره الملايين كل عام.

المباراة تمثل فرصة جديدة لكل من الأهلي والزمالك لإثبات الجدارة والهيمنة على لقب كأس السوبر المصري، خصوصًا أن الفريقين يدخلان اللقاء بدوافع كبيرة بعد مشوار حافل بالانتصارات المحلية والقارية.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

يمكن متابعة بث مباشر مباراة السوبر المصري عبر عدة قنوات رياضية كبرى، أبرزها:

قناة أبو ظبي الرياضية على تردد 11411 أفقي، معدل ترميز 30000

على تردد 11411 أفقي، معدل ترميز 30000 قناة دبي الرياضية على تردد 12418 أفقي، معدل ترميز 3000

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11861 MHz

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وتقدم هذه القنوات استوديوهات تحليلية قبل وأثناء وبعد اللقاء، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي، لتغطية كافة تفاصيل بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة.

معلقو مباراة القمة

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عن تولي عامر عبدالله مهمة التعليق على القناة الأولى، بينما يعلق فارس عوض على القناة الثانية، ليمنح الجمهور خيارات متعددة أثناء متابعة بث مباشر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقناة ON Time Sports ستذيع اللقاء، وسيتولى التعليق عليها كلا المعلقين بلال علام و أيمن الكاشف.

مشوار الفريقين نحو النهائي

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما عبر الزمالك إلى النهائي بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح، ويدخل كلا الفريقين اللقاء مكتمل الصفوف تقريبًا، مع تركيز خاص على مفاتيح اللعب الأساسية مثل تريزيجيه وبن رمضان في الأهلي، وعبدالله السعيد وسيف الدين الجزيري في الزمالك.

أجواء حماسية وتصدر محركات البحث

قبل انطلاق اللقاء بساعات، تصدرت كلمات "بث مباشر مباراة السوبر المصري" و"بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك" و"بث مباشر مباراة القمة" محركات البحث في مصر والعالم العربي، مع ارتفاع معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق، ما يعكس الشغف الجماهيري الكبير بهذا الحدث الكروي الفريد.

الجماهير المصرية في الإمارات بدأت بالفعل التوافد إلى ملعب محمد بن زايد، حاملين أعلام الفريقين، في مشهد يعكس روح المنافسة الرياضية بين قطبي الكرة المصرية.

القمة.. أكثر من مجرد مباراة

بث مباشر مباراة السوبر المصري لا يُعد مجرد لقاء على لقب، بل هو استعراض لتاريخ عريق من البطولات والنجوم والذكريات بين الأهلي والزمالك، فكل مواجهة بينهما تُكتب بحروف من ذهب في ذاكرة كرة القدم المصرية.

وتبقى مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر لحظة ينتظرها عشاق الكرة من المحيط إلى الخليج، حيث يجتمع ملايين المشاهدين خلف الشاشات لمتابعة تفاصيل بث مباشر مباراة القمة لحظة بلحظة، في أجواء لا تخلو من الحماس والتشويق.



يمكنك الآن مشاهدة بث مباشر مباراة السوبر المصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وقنوات اون سبورت والاستمتاع بواحدة من أقوى مباريات الموسم بين الأهلي والزمالك في بث مباشر مباراة القمة التي تجمع التاريخ بالحاضر، والمنافسة بالشغف، على أرض ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

