موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق بيراميدز التي تجمعهما ضمن مواجهات قبل نهائي بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، والمقررة مساء اليوم 6 نوفمبرالجاري.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال قمة اليوم للتأهل للمباراة النهائية بالبطولة ويسعي بيراميدز لمواصلة انتصاراته علي حساب الزمالك في سعيه لتحقيق بطولة جديدة بينما يسعي الزمالك لتحقيق بطولة السوبر لمصالحة جماهيرة بعد تراجع نتائجه في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

القمة النارية التي تجمع فريق الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس 6 نوفمبرالجاري.

القنوات الناقلة لـ قمة الزمالك ضد بيراميدز

مواجهة فريق الزمالك ضد بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري للموسم الجديد 2025-2026، والتي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس 6 نوفمبرالجاري، تنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

تشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد بيراميدز

من المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك ضد بيراميدز مشاركة كل من..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عدى الدباغ، سيف الجزيري، ناصر ماهر

قائمة الزمالك المشاركة بالسوبر المصري

يرصد الموجز، قائمة الزمالك استعدادا لمواجهاته بالسوبر المصري والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوتشينج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – صلاح الدين مصدق – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك – أحمد فتوح.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

