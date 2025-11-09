بث مباشر مباراة السوبر المصري.. الأهلي والزمالك في صدام ناري

بث مباشر مباراة السوبر المصري.. تشهد جماهير الكرة المصرية والعربية اليوم واحدة من أقوى المواجهات في الكرة المصرية، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في بث مباشر ينتظره الملايين عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، في أمسية كروية من العيار الثقيل تُقام على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الأحد 9 نوفمبر 2025، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ينطلق بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتعد المواجهة فرصة جديدة للفريقين من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ الكلاسيكو المصري، الذي يتابعه جمهور من مختلف الدول العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك عبر أكثر من قناة عربية، أبرزها:

قناة أبو ظبي الرياضية (Abu Dhabi Sports)

(Abu Dhabi Sports) قناة دبي الرياضية (Dubai Sports)

(Dubai Sports) قناة أون تايم سبورت (ON Time Sports)

وتوفر هذه القنوات تغطية شاملة من أرض الملعب، مع فقرات تحليلية يشارك فيها كبار نجوم الكرة لتحليل الأداء الفني والبدني للاعبين لحظة بلحظة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية بث مباشر

لعشاق مشاهدة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

الجودة: HD

بث مباشر مباراة السوبر المصري.. كما تنقل قناة دبي الرياضية اللقاء عبر التردد: 12418 أفقي، بمعدل ترميز 30000، لتتيح للجماهير في الخليج متابعة البث المباشر لمباراة السوبر المصري بأفضل جودة.

المعلقون على المباراة

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عن إسناد مهمة التعليق إلى عامر عبدالله على القناة الأولى، بينما يتولى فارس عوض التعليق على القناة الثانية، ليتمكن المشاهدون من اختيار الصوت المفضل لهم أثناء متابعة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك.

مشوار الأهلي والزمالك حتى النهائي

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما حجز الزمالك مقعده في النهائي بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح. وتُعد هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للفريقين قبل استحقاقاتهما القادمة محليًا وإفريقيًا.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل الأهلي المتوقع:

محمد الشناوي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – أحمد زيزو – أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك المتوقع:

محمد عواد – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر – محمد شحاتة – أحمد ربيع – ناصر ماهر – عبدالله السعيد – أحمد شريف – سيف الدين الجزيري.

مباراة القمة المصرية تتصدر محركات البحث

قبل ساعات من انطلاق اللقاء، تصدرت كلمات "بث مباشر مباراة السوبر المصري" و"مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر" محركات البحث في مصر والعالم العربي، في إشارة واضحة إلى الشغف الجماهيري الكبير بموقعة السوبر التي تجمع أكبر ناديين في الشرق الأوسط.

بث مباشر مباراة السوبر المصري.. تبقى مواجهة الأهلي والزمالك أكثر من مجرد مباراة؛ فهي كلاسيكو التاريخ والبطولات، وصدام الشغف بين جماهير لا تعرف إلا لغة الفوز.

يمكنك الآن متابعة بث مباشر مباراة السوبر المصري على قناة أبو ظبي الرياضية، لتعيش لحظة بلحظة أجواء الحماس في استاد محمد بن زايد، حيث لا صوت يعلو فوق صوت القمة.

