مأساة على طريق الصعيد.. مصرع 8 وإصابة 14 في انقلاب أتوبيس بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز سمالوط بمحافظة المنيا، حادثًا مأساويًا عقب تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة نقل ثقيل "تريلا"، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي شمال المحافظة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

الاستجابة العاجلة

دفعت هيئة الإسعاف بـ15 سيارة لنقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات القريبة، حيث استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي ومشرحة اليوم الواحد الجثامين، بينما يتلقى المصابون العلاج اللازم.

متابعة المسؤولين

وصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء حاتم حسن مدير الأمن، بالإضافة إلى قيادات الصحة والإسعاف، لمتابعة الموقف على أرض الواقع داخل مستشفى سمالوط التخصصي.

جهود الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور إلى موقع التصادم، حيث تبين انقلاب الأتوبيس شمال بوابة الرسوم على بعد 15 كيلومترًا باتجاه القاهرة. تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.

