مكنش حلمي الشهرة.. فردوس عبد الحميد تستعرض ذكرياتها الفنية

ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، أقيمت منذ قليل ندوة تكريمية للفنانة فردوس عبد الحميد، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والجمهور، استعرضت خلالها أهم محطات مشوارها الفني وكشفت عن كواليس بعض أعمالها ومواقفها الفنية.

تصريحات فردوس عبد الحميد

وقالت فردوس عبد الحميد خلال الندوة في تصريحات يرصدها موقع الموجز أنها لم تكن تحلم يوماً بالشهرة، معلقة: " التحقت بالكونسرفتوار بسبب إمكانياتي الصوتية، ومكنش حلمي الشهرة أو الألقاب المنتشرة دلوقتي، بس كنت عايزة أقدم فن حقيقي أؤمن بيه".

وأضافت أن معهد الفنون المسرحية ساعدها على اكتشاف طاقتها الصوتية ومنحها فرصة للغناء، كما أشادت بالفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة الذي منحها أول فرصة تمثيلية على المسرح، واصفة ذلك بنقطة الانطلاق الأساسية لمشوارها.

وتطرقت فردوس عبد الحميد إلى مواقف جريئة خلال حياتها المهنية، مؤكدة: "رفضت أعمل مشهد قبلة في فيلم طائر على الطريق قدام أحمد زكي، وكان زعلان وقال لي: أنتي رفضتي تقبليني، بس المخرج محمد خان استخدم حيلة إخراجية عشان يتجاوز المشهد".

كما كشفت عن اعتذارها عن العمل مع المخرج يوسف شاهين، موضحة أنها تختار أعمالها بدقة وترفض أي دور لا يتماشى مع قناعاتها الفنية والشخصية.

كما أشارت إلى تقدير الموسيقار محمد عبد الوهاب لصوتها، وقالت: "وصفه بالصوت النبيل، وده كان شرف كبير بالنسبة لي".

واختتمت فردوس حديثها: "لم أتمنّ لمشواري الفني أكثر مما حققته، أنا راضية تمامًا، واعتبر أني قدمت أعمال أحببتها وآمنت بيها، وده الأهم بالنسبة لي".

