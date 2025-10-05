انخفاض بدرجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء ..والعظمى في القاهرة 31 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية وسحب منخفضة على شمال البلاد

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، تمتد من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

اضطراب الملاحة البحرية وفرص لأمطار خفيفة متفرقة

أشارت الهيئة إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

كما تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الفرص ضعيفة لأمطار متقطعة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة الكبرى: العظمى 31° – الصغرى 21°

الإسكندرية: العظمى 28° – الصغرى 20°

مطروح: العظمى 27° – الصغرى 21°

سوهاج: العظمى 34° – الصغرى 21°

قنا: العظمى 35° – الصغرى 21°

أسوان: العظمى 36° – الصغرى 24°

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين خلال فصل الخريف

ارتداء ملابس خفيفة صباحًا مع ملابس أكثر دفئًا مساءً لتجنب تقلبات الحرارة.

توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

الابتعاد عن الأشجار ولوحات الإعلانات المعدنية خلال نشاط الرياح.

متابعة النشرات الجوية اليومية بشكل منتظم.

تجنب الأنشطة البحرية أثناء فترات اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر.

متحدث الأرصاد: بداية فعلية لمظاهر الخريف

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية أن الانخفاض الحالي في درجات الحرارة يمثل بداية فعلية لمظاهر فصل الخريف، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الهيئة ومتابعة التحديثات اليومية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

