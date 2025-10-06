انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين مع شبورة ورياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق

تشهد مصر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا على أغلب المحافظات.

شبورة مائية وأمطار خفيفة في بعض المناطق

توقعت الأرصاد تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانًا في مناطق من مدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط للرياح وأتربة على بعض المناطق

تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، خاصة على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

كما تتأثر بعض المناطق الساحلية باضطراب في حركة الملاحة البحرية خلال فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025

القاهرة الكبرى: 31 العظمى – 21 الصغرى

العاصمة الإدارية: 32 العظمى – 20 الصغرى

مدينة 6 أكتوبر: 32 العظمى – 20 الصغرى

بنها: 31 العظمى – 21 الصغرى

دمنهور: 30 العظمى – 21 الصغرى

وادي النطرون: 30 العظمى – 21 الصغرى

كفر الشيخ: 29 العظمى – 20 الصغرى

المنصورة: 30 العظمى – 21 الصغرى

الزقازيق: 31 العظمى – 21 الصغرى

شبين الكوم: 30 العظمى – 20 الصغرى

طنطا: 30 العظمى – 20 الصغرى

نصائح الأرصاد للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة، وارتداء ملابس خفيفة نهارًا ومعتدلة ليلًا نظرًا لتقلبات درجات الحرارة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل دوري.

