«مرفق الكهرباء» يجتمع مع شركات التوزيع للتشديد على تطبيق قواعد محاضر السرقات

التشديد على تطبيق قواعد محاضر السرقات .. كلف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران بعقد اجتماع اليوم الخميس مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية للتشديد على تطبيق قواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي التى حددها الجهاز.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ أشار مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء حريص على تطبيق قواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي على المخالفين لضمان الحفاظ على حق الدولة و المواطن أيضا.

كما أوضح أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد شكاوى المواطنين من مبالغة بعض شركات توزيع الكهرباء فى قيمة المحاضر.

ونوه بأن قواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تحفظ جميع الحقوق سواء للمواطنين أو للدولة إذا تم تطبيقها بحزم.

ولفت المصدر إلى أن الدكتور محمود عصمت شدد على تطبيق أهم قاعد بمحاضر سرقات التيار وهى شرط التصوير بالفيديو بالتاريخ والتوقيت لمحاسبة المخالف وفقا لاحماله الفعلية وعدم وجود فيديو يعنى إلغاء المحضر.

