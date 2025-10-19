كتائب القسام تنفي مسؤوليتها عن أحداث رفح وتؤكد التزامها بوقف إطـ.ـلاق النـ.ـار

كتائب القسام.. التزام كامل بالاتفاق ووقف إطلاق النار

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ ما ورد في الاتفاقيات الأخيرة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة، وشددت في بيان رسمي على أنها ملتزمة بعدم خرق الهدنة، وأنها حريصة على الحفاظ على حالة التهدئة الميدانية التي أُقرت بوساطة دولية خلال الفترة الماضية، ويرصد الموجز التفاصيل.

نفي أي ارتباط بالأحداث في رفح

أوضحت الكتائب أنها لا تملك أي معلومات حول ما جرى تداوله بشأن اشتباكات أو عمليات في منطقة رفح جنوب القطاع. وبيّنت أن تلك المناطق تُعد “مناطق حمراء” لوقوعها تحت السيطرة الكاملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاتصال بمجموعاتها هناك مقطوع منذ استئناف العدوان في مارس الماضي.

وأكدت أنها لا تعلم مصير المقاتلين المتواجدين سابقًا في تلك البؤر، سواء كانوا قد استشهدوا أو ما زال بعضهم على قيد الحياة، ما يعني – بحسب البيان – أنها غير على صلة بأي نشاط عسكري قد يتم تسجيله في تلك المناطق.

الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بالتصعيد

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر من حركة حماس أطلقوا صاروخًا مضادًا للدبابات باتجاه القوات المتمركزة في رفح. وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي رد بشن غارات جوية استهدفت نقاطًا وصفت بأنها “مواقع عملياتية ومنشآت عسكرية” للحركة.

ووصف المتحدث الحادث بأنه "خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن الجيش سيتعامل بقوة مع ما يصفه بالاعتداءات.

تهديدات إسرائيلية بمزيد من الهجمات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي أن التقديرات بعد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشير إلى احتمالية تنفيذ هجمات إضافية ضد حركة حماس خلال الساعات المقبلة.

تصعيد ميداني وتبادل اتهامات

شهدت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، صباح الأحد، حالة من التوتر المتجدد بين الجانبين، وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق التهدئة، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول عسكري إسرائيلي قوله إن حماس نفذت عدة عمليات استهداف خارج نطاق ما يسمى بـ"الخط الأصفر"، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا لشروط الهدنة.

وأشار المصدر إلى أن الهجمات تضمنت إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة قرب مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الشرقية للقطاع، ما دفع الجيش لتنفيذ ضربات محدودة لمنع انتشار التصعيد.

عمليات جوية مستمرة في رفح وجباليا

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الاشتباكات مستمرة في مدينة رفح، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي، كما ذكرت القناة 12 العبرية أن الجيش نفذ غارة جوية على جباليا شمال القطاع مستهدفًا ما وصفه بـ"بنى عسكرية تابعة لحماس".

تحذيرات دولية من انهيار الهدنة

تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف دولية من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت الولايات المتحدة وقطر ومصر قد شددت خلال الأيام الأخيرة على ضرورة الحفاظ على التهدئة، محذّرة من أن أي خروقات قد تعيد المنطقة إلى مربع التصعيد والعنف.