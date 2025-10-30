رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، خلال اجتماع موسّع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، والبترول، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتسريع ربطها على الشبكة، لما تمثله من أهمية استراتيجية في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الأمن الطاقي ودعم استدامة النمو الاقتصادي.



- توجيهات رئاسية بتيسير الإجراءات الداعمة لمشروعات الطاقة

أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات التي تضمن سرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يحقق التوازن المطلوب في مزيج الطاقة الوطني وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.



- تعاون حكومي–دولي لتمويل مشروعات الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِي"

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود التنسيق بين الوزارات لدعم مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها، مشيرة إلى أن التمويل يتم ضمن محور الطاقة في برنامج "نُوَفِي" بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

كما تناولت الوزيرة الموقف التنفيذي لبرامج الدعم الفني والمؤسسي، الهادفة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال بناء قدرات وطنية مستدامة لإدارة مشروعات الطاقة المتجددة بكفاءة عالية.



- خطة الكهرباء: 42% طاقة متجددة بحلول 2030

من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف الحالي للقدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، على أن تتجاوز النسبة 60% بحلول عام 2040.

وأشار عصمت إلى أن الخطة تشمل مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، فضلًا عن تعزيز قدرات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات الجديدة، وتخصيص أراضٍ إضافية لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات جديدة، بما يضمن دعم احتياجات التنمية وزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة.



- نحو مستقبل طاقي مستدام

واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في دعم مشروعات التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

